Un employé de Publix teste positif pour un coronavirus – . Miami (51)

Les supermarchés pourraient être considérés

lieu de risque par le nombre de personnes qui entrent par jour et qui sont

en contact avec le personnel présent.

Publix a d’ores et déjà confirmé le cas d’un employé dont le test était positif et donc

ils approfondissent la désinfection et le nettoyage.

L’une des nouvelles mesures consistait à installer

à chacune des boîtes, des panneaux en plastique transparent pour séparer

employés des clients.

. 51 pouvait voir dans l’une des branches, je pouvais voir que les boîtes ont une ligne marquée sur le sol pour maintenir la distance recommandée entre 3 à 6 pieds. Un employé, qui nettoie constamment les poignées des chariots à la porte pour les garder désinfectés, cependant, les travailleurs, dans les caisses, ne portent pas de masques ou de gants. Seuls ceux qui mettent des marchandises sur les étagères l’ont.

À Miami Dade, ce matin, le maire Carlos Giménez

a rappelé l’importance du lavage continu des mains, de ne pas toucher votre visage et aussi

il a évoqué la distanciation sociale qui doit exister dans les magasins et

supermarchés.

Au cours des dernières heures, Publix a publié un

déclaration, qui dit que:

Désinfectez selon les normes CDC et

ils suivent leurs protocoles quotidiens de nettoyage et d’assainissement.

Focus sur les surfaces de contact élevées

tels que les tablettes tactiles, les poignées de porte, les tiroirs, les téléphones et les ordinateurs.

Aucune démonstration de nourriture n’est faite. Il

attention réduite au public, de 8 h à 20 h. Mardi et mercredi ouvert à 7 heures

AM au service du public depuis plus de 65 ans.

.