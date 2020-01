Un escargot pourrait aider à combattre la peste du café | L’avenir

La rouille est un champignon qui attaque les plantations de café et cause périodiquement de graves dommages aux producteurs d’Amérique latine, un problème qui pourrait être résolu maintenant grâce à un type d’escargot que les scientifiques ont découvert et qui se nourrissent de ce pathogène.

“C’est la première fois qu’il est décrit qu’un gastéropode consomme ce pathogène”, a déclaré Zachary Hajian-Forooshani, auteur principal de l’étude sur ce type d’escargot qui pourrait avoir des implications sur la lutte contre le ravageur du café, a rapporté jeudi l’Université du Michigan. dans une déclaration.

Selon la note, la découverte a eu lieu à Porto Rico, où un groupe de chercheurs de l’Université du Michigan effectuait des travaux sur le terrain dans la région montagneuse centrale de l’île, lorsqu’ils ont remarqué de petites traces d’une couleur orange vif, qui se sont révélées être des excréments. d’escargot, sur la face inférieure des feuilles de café affectées par la rouille.

Intrigués, les chercheurs ont fait plus d’observations sur la rouille du café dans 25 fermes de la région du café de Porto Rico et des expériences de laboratoire au cours des années suivantes, et ont établi qu’il s’agissait d’un escargot envahissant d’Asie du Sud-Est du nom scientifique Bradybaena similaris, communément appelé l’escargot asiatique clochard.

Et ils ont découvert que ce gastéropode herbivore avait changé son alimentation pour consommer le pathogène fongique qui cause la rouille du café, la peste qui a dévasté les plantations de café en Amérique latine ces dernières années.

Désormais, les scientifiques explorent la possibilité d’utiliser B. similaris et d’autres escargots et limaces comme «lutte biologique» pour aider à lutter contre la rouille des feuilles du café.

“De tous les ennemis naturels que j’ai étudiés, ces gastéropodes à Porto Rico éliminent plus efficacement et plus efficacement les spores fongiques de la rouille des feuilles du café”, a déclaré Hajian-Forooshani, qui poursuit ses recherches à Porto Rico.

Le problème auquel ils sont confrontés maintenant est le danger posé par l’introduction d’espèces étrangères dans un autre écosystème, ce dont ils sont très conscients, en tant qu’écologistes, étant donné “les nombreuses tentatives désastreuses de lutte biologique classique” avec l’introduction d’espèces non indigènes. dans le passé, ont-ils dit.

De plus, s’ils pouvaient vérifier dans des expériences avec une seule feuille de café infecté et un seul escargot de B. similaris qu’en 24 heures l’animal avait réduit le nombre de spores fongiques dans les feuilles de café d’environ un tiers, ils ont également remarqué une 17% de réduction de la progression d’un autre ennemi naturel de la rouille des feuilles du caféier, le champignon parasite Lecanicillium lecanii.

Et un problème important qu’ils n’ont pas encore pu résoudre: les spores fongiques de la rouille sont-elles encore viables après avoir traversé le système digestif des escargots?

“Plus de travail est nécessaire pour comprendre les compensations possibles que B. similaris et d’autres gastéropodes peuvent fournir aux agro-écosystèmes de café, compte tenu de notre compréhension des autres éléments du système”, a déclaré Hajian-Forooshani, conseillé par l’écologiste, dans le communiqué. John Vandermeer, professeur au Département d’écologie et de biologie évolutive de l’Université du Michigan.

La recherche a été publiée dans la revue Ecology.