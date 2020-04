Un exemple concret: compter sur des politiciens et non sur des scientifiques coûte sept fois plus de morts.

Mi-mai 1918 les gens commencent à s’inquiéter: une nouvelle pandémie de grippe il se répand très rapidement dans la population.

Comme prévu, les politiciens ont minimisé le problème.

Au début, ni le gouvernement conservateur Antonio Maura ni le roi Alphonse XIII lui-même ne lui ont accordé d’importance: sNous avons encouragé les gens à oublier la maladie en assistant à des festivals de masse qui ont été célébrées en profitant du beau temps et des festivités de San Isidro.

Et la grippe est devenue incontrôlable. Le roi lui-même est tombé gravement malade.

Seul quand l’armée a dû s’occuper des centaines de cadavres entassés dans des morgues de fortune, les politiciens ont commencé à s’inquiéter. Et, comme d’habitude, ils ont commandé la recherche de solutions à un certain nombre d’hommes d’une idéologie irréprochable et d’une affinité avérée, plutôt qu’à des scientifiques indépendants talentueux.

À l’époque, le monde n’était pas aussi médiatique qu’aujourd’hui. Mais la presse écrite a laissé un excellent témoignage de ce qui s’est passé. Plus ou moins ceux qui ont conseillé le gouvernement ont agi exactement comme notre Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires a fait 100 ans plus tard: se concentrer sur l’élimination du fer de la question.

La maladie a été appelée “le soldat napolitain” après une chanson populaire du maestro Serrano, qui, comme la nouvelle grippe, était “très entraînante”.

Ceux qui ont conseillé le gouvernement ont décidé de lutter contre le problème en suivant le paradigme bactériologique: comme ils ne savaient presque rien du virus et n’avaient pas de procédures pour le combattre, au lieu d’obtenir les nouvelles connaissances nécessaires, ils ont assuré que la maladie était causée par une bactérie, en en particulier le bacille de Pfeiffer.

Ils ont assuré qu’ils auraient bientôt un sérum et un vaccin spécifique qui mettraient fin au problème. C’était rigoureusement faux et ils le savaient. Mais il est beaucoup plus facile de suivre une procédure existante que de penser à une nouvelle solution.

En peu de temps, l’arrivée de l’été a amélioré la situation. Il semblait que le problème était passé. Immédiatement, ils ont chanté la victoire et tout est revenu à la normale.

La deuxième vague est venue cet automne. Ce fut une catastrophe épouvantable.

Mais du gouvernement, il a été décidé que des espoirs devraient être offerts, même s’ils étaient faux, à la population. Ses conseillers ont misé sur le sérum antipyrétique. Les résultats ont montré qu’il était inutile et continuait toujours de parier dessus. Mais il n’y avait pas de sérum anti-diphtérique pour tout le monde, et aucune possibilité de l’acheter.

Ensuite, la stratégie a été modifiée: toute autre alternative thérapeutique disponible ferait l’affaire. Même la saignée a été répétée en masse. Les politiciens ne cherchaient qu’à nourrir l’espoir dans la population.

De nombreux médecins, pharmaciens et vétérinaires ont travaillé sans relâche pour trouver des solutions avec beaucoup plus de volontarisme que de moyens et de soutien. Plusieurs hygiénistes ont proposé des mesures d’isolement. Mais ils ont trouvé une opposition farouche de la part des secteurs des employeurs agricoles et industriels. Ils n’ont pas été exécutés. L’économie était avant.

À la fin la grippe a infecté une grande partie de la population. Ce fut une catastrophe: Selon les chiffres officiels, rien qu’en 1918, 147 114 personnes sont mortes. Mais il y a des preuves solides qu’il y en a eu beaucoup plus (et sans compter les nombreux décès que le rebond de la grippe en 1919 et 1920 produirait).

Aujourd’hui, nos politiciens déforment également la réalité en donnant des chiffres à la baisse.

Nous continuons de falsifier le nombre de morts

Par exemple, à 22 heures le mercredi 8 avril 2020, 14 659 décès au total ont été reconnus. La réalité pourrait être beaucoup plus proche de doubler, en particulier dans plusieurs communautés autonomes.

Une estimation beaucoup plus réaliste peut être faite que les chiffres officiels de décès attribués à COVID-19: les registres d’état civil fournissent le nombre total de décès dans une certaine période, quelles qu’en soient les causes. C’est un compte exact: une licence est nécessaire pour enterrer ou incinérer quelqu’un.

Au cours du dernier mois, dans plusieurs communautés autonomes la mortalité a énormément augmenté par rapport à la même période l’an dernier ou l’année précédente. Servir d’exemple Castilla-La Mancha, Castilla-León ou la Communauté de Madrid, gouvernée par des politiciens de signe différent.

Dans ces communautés, l’excès de décès au cours du dernier mois est jusqu’à 170% plus élevé. Mais le bilan officiel des décès par coronavirus est si faible qu’il n’explique pas, de loin, cette énorme augmentation de la mortalité. Cette réduction à l’absurde montre que les décès par coronavirus sont bien plus nombreux que ceux libérés par les autorités.

Les décès de Covid-19, dans ces communautés, pourraient être plus du double de ceux reflétés dans les statistiques officielles.

À l’échelle nationale, cette augmentation des décès était également importante. Cette augmentation est due pour l’essentiel au COVID-19 et nous permet d’estimer qu’en réalité, les morts pourraient être beaucoup plus proches de 30 000 personnes que les chiffres officiels.

Il existe plusieurs explications à ce décalage: par exemple, seule une petite fraction des personnes âgées décédées dans des résidences présentant des symptômes de COVID-19 sont comptées comme tuées par le coronavirus.

Plus précisément, seuls ceux qui ont subi des tests SARS-CoV-2 et se sont révélés positifs sont comptés comme morts de Covid-19. Mais seulement Moins d’un quart des personnes âgées décédées des symptômes de Covid-19 ont été testées.

Le problème est que la connaissance des données réelles de l’impact du Covid-19 est essentielle pour minimiser les dégâts.

Cent ans après la pandémie de grippe qui, il y a un siècle, a coûté au monde 50 millions de victimes reconnues (et probablement bien plus de 100 millions), la réalité est que les politiciens, de tous les signes, ne sont toujours pas à la hauteur. Et il ne faut pas seulement se souvenir des premières déclarations de Jair Bolsonaro, Boris Johnson ou Donald Trump.

Le scientifique qui a averti l’Europe de la catastrophe en a «marre» des politiciens

Dans la vieille Europe, le le professeur Mauro Ferrari, un excellent mathématicien et médecin Doté d’une carrière scientifique spectaculaire, il a été nommé en janvier président du Conseil européen de la recherche (la plus grande institution scientifique de l’UE avec un budget de 2 000 millions d’euros par an).

Juste démission “profondément déçu par la réponse européenne au coronavirus”. Ferrari a commencé à avoir de sérieux problèmes avec la Commission européenne début mars, “lorsqu’il était clair que la pandémie serait une tragédie d’une ampleur sans précédent” et les politiciens ont cherché à la minimiser.

Autant il a averti la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, que la meilleure façon d’éviter la catastrophe qui nous attendait est de mettre les scientifiques à contribution pour développer “de nouvelles stratégies dynamiques basées sur la science”. remplacer les intuitions impromptues des dirigeants politiques »n’a pas réussi.

Le professeur Ferrari a également échoué à “allouer des ressources suffisantes pour obtenir de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins et de nouveaux outils de diagnostic”. Finalement “L’absence totale de coordination des politiques de santé entre les différents Etats membres” a été le coup de grâce ce qui l’a amené à présenter sa démission.

Il existe sans aucun doute une grande tradition les politiciens croient que leurs intuitions impromptues sont meilleures que les stratégies dynamiques fondées sur la science. Platon l’explique par un mythe: les dieux mettent de l’or dans le sang des souverains, de l’argent dans celui des guerriers et du simple fer ou du bronze dans celui des paysans et des artisans.

Dans l’Espagne de 1918, il y avait environ 20 millions de personnes. Dix millions étaient analphabètes. Dans ce contexte, il était peut-être plus facile pour un homme politique de tomber dans la tentation de se considérer comme supérieur. Et une censure rigide a été appliquée dans la presse.

Aujourd’hui, les politiciens ne peuvent se passer entièrement de scientifiques. Mais ils peuvent s’entourer de techniciens ayant une affinité pour les procédures bureaucratiques qui sont capables d’approuver leurs intuitions improvisées plutôt que des décisions basées sur la méthode scientifique.

Un vrai exemple: les politiciens coûtent sept fois plus de morts que les scientifiques

Cela peut être fait beaucoup mieux. Un exemple: la vie politique italienne mouvementée a conduit à deux régions riches du nord de l’Italie, la Vénétie (Pádova / Venise) et la Lombardie (Milan / Bergame), ont fini par prendre des décisions totalement différentes dans la gestion des crises. C’est une expérience extraordinaire qui indique comment agir.

Les autorités vénitiennes ont décidé de faire confiance à deux excellents scientifiques: Sergio Romagnani et Andrea Crisanti. En particulier, Romagnani est l’un des 30 meilleurs scientifiques italiens de l’histoire.

L’un des premiers foyers de coronovirus s’est produit dans la ville de Vò Euganeo (Vénétie, nord de l’Italie). L’ensemble de la population (environ 3 500 habitants) a été testé. 58 personnes ont été testées positives (tests effectués entre le 22 et le 25 février). 33 des positifs étaient asymptomatiques. 10 jours plus tard, les tests ont été répétés: seulement 19 des asymptomatiques et 10 des symptômes étaient positifs.

Avec cette petite étude, ils ont estimé qu’entre 50% et 70% des personnes infectées étaient asymptomatiques, mais étaient la principale source d’infection. Tous les positifs ont été isolés, même s’ils étaient asymptomatiques..

Juste à côté de de Vò Euganeo se trouve la petite ville de Codogno, qui dépend administrativement de la Lombardie. Et à Codogno, la crise n’a pas été gérée de la même manière. Seuls ceux présentant des symptômes de COVID-19 ont été isolés. L’asymptomatique a continué de se propager.

La crise a continué d’être gérée très différemment.

Au final, en Vénétie, le taux de mortalité est d’environ 135 décès par million d’habitants. En Lombardie, elle approche les 950 cas par million et continue d’augmenter.

Dans deux endroits avec des ressources très similaires et une structure de population similaire les différences entre bien gérer ou non, ont coûté sept fois plus de décès. Des managers comme Sergio sont nécessaires Romagnani et Andrea Crisanti.

La crise générée par la pandémie de SRAS-CoV-2 sera, de loin, l’un des plus gros problèmes auxquels nous devrons faire face.

Le retour à la normalité sera difficile. Peut-être que le monde ne sera plus le même qu’avant, surtout lorsque la crise environnementale aggrave la situation.

Nous avons besoin de solutions solides basées sur des critères scientifiques plutôt que des intuitions de politiciens renforcées par des conseillers rémunérés pour justifier ces idées. Nous risquons l’avenir.

La direction du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires a dit aux politiciens ce qu’ils voulaient entendre. Et cela nous a coûté et coûte de nombreuses morts.

Il est temps de vous rappeler que Socrate a dit que “tous les hommes font des erreurs”, mais vingt-quatre siècles plus tard, Kennedy a déclaré avec précision “mais un homme bon cède quand il sait qu’il a eu tort et passe en revue le tort qu’il a fait. Le seul péché impardonnable est l’orgueil ».