Un front uni contre le coronavirus

La semaine dernière, le président du Parti des citoyens pour la liberté (CxL), Kitty Monterrey, a présenté la proposition à la nation de former ce qu’elle a appelé une table nationale multisectorielle pour faire des propositions consensuelles afin de faire face à l’urgence de la pandémie de coronavirus. Le journal LA PRENSA, dans un éditorial publié le vendredi 27 mars dernier, a applaudi cette proposition, considérant que son objectif louable est de «générer des solutions concrètes qui atténuent l’impact sanitaire, social et économique inévitable de la pandémie et l’empêchent de causer des dommages irréversibles. dans les personnes et les groupes les plus vulnérables ». De toute évidence, l’éditorial affirme que la proposition de Ciudadanos implique, bien qu’elle ne le dise pas explicitement, que le gouvernement devrait participer à ladite table multisectorielle car il a entre ses mains tous les instruments institutionnels, à commencer par le système de santé publique et logiquement C’est celui qui devrait faire appel aux entreprises privées, à la société civile, aux églises, aux partis politiques et aux autres mouvements d’opposition, à toutes les forces vives du pays, pour unir les volontés et les efforts dans une lutte qui est et doit être pour tous les Nicaraguayens. . LA PRENSA souligne également la proposition du leader politique libéral Francisco Aguirre Sacasa, ancien ministre des Affaires étrangères de la République, qui dans un article d’opinion également publié la semaine dernière, propose une “trêve politique pour consacrer tout le monde à amortir les effets humains et économiques de la peste” .

Dans le même sens que la proposition du parti Citizens for Freedom, les 4 groupes de jeunes étudiants organisés au sein de l’Alliance civique, en plus d’exiger de plus grands espaces politiques au sein de cette organisation, ont également lancé une proposition à la nation pour la constitution d’une Mesa Urgence nationale pour le coronavirus composé de toutes les forces vives de la nation et évidemment de l’Etat. La proposition de former un front uni au Nicaragua face à l’urgence du Covid-19 gagne du terrain, tandis que nous voyons comment au Salvador la stratégie décrite unilatéralement par le gouvernement s’effondre, comme la fermeture totale de l’économie et la remise d’un lien familial de 300 $ qui a conduit à des files interminables de personnes et à la saturation de toutes les banques, ce qui est contre-productif avec les mesures d’isolement et de distanciation sociale recommandées par l’OMS pour arrêter la propagation du virus.

Dans une récente lettre ouverte, Bill Gates dit que parmi les leçons que le coronavirus nous donne, «il nous rappelle que nous sommes tous les mêmes, quelle que soit notre culture, notre religion, notre situation financière ou notre notoriété. Cette maladie nous traite tous également, peut-être devrions-nous faire de même. Si vous ne me croyez pas, vous n’avez qu’à demander à Tom Hanks. “

L’auteur est journaliste, ancien ministre et ancien adjoint.