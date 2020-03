Un grand but du Mexicain Carlos Vela amère les débuts de l’Inter Miami | Réseaux sociaux sportifs

Un but du Mexicain Carlos Vela amère les débuts de l’Inter Miami, de l’équipe anglaise David Beckham et de la nouvelle franchise de la United States Professional Football League (MLS), et a donné une victoire 1-0 au Los Angeles FC lors du premier jour de la saison 25.

Le score est venu à la minute 44 de la première partie après que Vela, Golden Booty de la saison dernière, dans un jeu individuel a dépassé le marquage de trois défenses et avec la jambe gauche a battu le gardien de but hispanique Luis Robles.