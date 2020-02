Un grand Muguruza ne peut pas affronter le numéro un mondial dans les salles de Doha | Sports pratiques

Ashleigh Barty, numéro un mondial, a battu Garbiñe Muguruza en quarts de finale du tournoi de Doha après une bataille exigeante qui a duré plus de deux heures.

La joueuse espagnole avait ses options, mais elle a laissé passer son meilleur moment au début du troisième quart et à la fin elle a fini par tomber sur un joueur de tennis australien qui a démontré bon nombre des vertus qui l’ont amenée au sommet de la Wta.

Garbiñe le jeu a commencé trop douteux, sans le rythme de compétition qu’une partie de cette entité exigeait et, donc, en seulement quinze minutes déjà perdu 4-1. Incapable de trouver de bons sentiments pendant la première partie, le Muguruza le plus erratique de 2020 Il a livré le set 6-1, l’obligeant à tout changer pour tenter de renverser la donne.

Deuxième set intense

Il a réussi à changer le script à partir de là, a saisi la piste et est revenu pour effectuer un autre exercice fantastique de force mentale et d’attitude positive. Le joueur de tennis espagnol, qui est se battre pour revenir dans le Top 10 mondial, il allait résister dans un deuxième set intense dans lequel il a gagné 4-2, mais dans lequel il allait finir par l’emporter au tie-break. Malgré un avantage «break», Barty allait être en mesure d’apporter le résultat au bris d’égalité.

Il y avait une excellente version de Garbiñe, ferme dans le service, jambes rapides, bien défendant et toujours aussi agressif. Ce deuxième set allait être signé, envoyer le duel à la troisième et finale, Avec la tête de l’océan pleine de doutes.

Et c’est là que réside la clé du jeu. Muguruza Il avait des options pour rompre le service de son rival lors de ses deux premiers changements de service, mais il a raté ces occasions, l’Australien s’est détendu, est revenu pour retrouver les sensations du début et après avoir fait une nouvelle “ pause ”, il n’y avait pas de retour en arrière Dans le match.

Grand tournoi de Muguruza

Le numéro un a clôturé le match (6-1, 6-7 et 6-2) et certifié une place parmi les quatre premiers du tournoi, de sorte que Muguruza meurt à nouveau sur le rivage. Lors de l’Open d’Australie, il a cédé en finale contre Sofia Kenin, à Dubaï en quart de finale contre Jennifer Brady et cette fois il l’a fait avant Barty également en quart de finale.

Le début de l’année de l’espagnol est très méritoire, il suffit de bien viser une seule fois et d’atteindre le premier titre du parcours, ce qui finirait par donner encore plus de confiance pour faire face aux défis qui nous attendent, qui sont nombreux.

Barty sera mesuré avec Kvitova dans la première demi-finale, tandis que la seconde jouera Sabalenka et Kuznetsova.

