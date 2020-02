Un grand XV du Lion tombe (10-23) contre la Géorgie | Sports pratiques

La équipe de rugby masculin XV n’a pas pu ajouter sa deuxième victoire le deuxième jour de Championnat d’Europe 2020, perdant face à la Géorgie, grand favori pour remporter le tournoi, 10-23, lors d’un match disputé au Central de la Complutense à Madrid.

Malgré la différence dans le tableau de bord, l’équipe espagnole s’est montrée à tout moment, a eu l’occasion de réduire les différences et a donné une réponse à un grand rival, qui a tout en sa faveur pour obtenir un nouveau titre continental. L’absence de succès dans les derniers mètres a été décisive pour l’avenir du match.

Cependant, comme cela s’est produit la semaine dernière contre la Russie, avec une victoire 12-31, les Lions ont montré qu’ils étaient toujours en cours, car ils étaient toujours dans le match, même avec des phases de nette domination sur le rival. Cependant, l’expérience et la qualité géorgiennes se sont fait sentir, en particulier sa plus grande efficacité, n’a rien révélé.

Une série de neuf victoires est terminée, mais le XV de León a montré, surtout, dans une grande seconde mi-temps, qu’il continue de grandir, et que le travail donne ses résultats.

Des idées claires

Et la Géorgie est venue à Madrid avec le leçon bien apprise. L’Espagne était son principal ennemi pour soulever le titre continental. Et donc je saute au Central, encore une fois avec les stands presque complets, pour tous. Ce n’est pas qu’il ait surpris le XV du Lion, la force initiale des Géorgiens, mais que son niveau est très bon et cela a été démontré dès la première minute.

L’essai de Shalva Mamukashvili il a réveillé les Lions, qui, sur la base de leur force, sont entrés dans la lignée de vingt-deux rivaux, jusqu’à ce qu’il réussisse Marco Pinto (5-5), dans un coup d’autorité de ceux de Santiago Santos, se souvenant qu’ils sont aussi une grande équipe et ne voulaient pas perdre la séquence de neuf victoires consécutives.

Cependant, le rythme de l’attaque de la Géorgie a progressivement fait des ravages dans la défense espagnole, qui s’épuisait en freinant les phases offensives de la Géorgie, qui a commencé à laisser sur le tableau de bord (5-15, minute 20), après un essai de Alexander Todua.

Chaque fois que la Géorgie s’approchait des bâtons, elle ajoutait à son casier, un problème qui ne cessait de croire le XV du Lion, qui suivait le sien et avait plusieurs étapes à marquer. Ils étaient très bons minutes de l’Espagne, bien que la Géorgie est arrivée et a ajouté sa troisième répétition, à travers Mamukashvili à nouveau, pour atteindre la pause avec 5-23.

Égalité

Après la pause, les Géorgiens s’en sortirent mieux, se rapprochant de la ligne locale des vingt-deux, bien que la défense espagnole, qui tenait ferme, arrêta toute l’agitation des lelos. Après vingt minutes de harcèlement continu, les Lions ont réagi et ont eu plusieurs phases pour réduire la différence.

En fait, l’équilibre dans cette seconde mi-temps était beaucoup plus égal, il n’y avait plus la grande efficacité des Géorgiens qui faisaient tant de dégâts dans les quarante premières minutes, et dans ces secondes, la Géorgie n’était pas mieux, mais elle avait plusieurs phases pour marque, mais les Lions aussi, encore plus.

La répétition finale de Vicente del Hoyo a rendu un peu plus justice aux mérites du XV espagnol, qu’il a perdu lors d’un match exceptionnel.

practicodeporte@efe.com