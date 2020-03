Un groupe de 28 étudiants américains testés positifs pour le coronavirus après les vacances de printemps au Mexique

Les étudiants infectés par Covid-19 se sont isolés et d’autres sont mis en quarantaine sous contrôle.

Un groupe de 28 étudiants américains qui se sont rendus à Cabo San Lucas à Baja California Sur pour célébrer leurs vacances de relâche”Testé positif pour le coronavirus, a rapporté le ministère de la Santé publique d’Austin, au Texas.

Les voyageurs, faisant partie d’un groupe d’environ 70 jeunes, ont déménagé il y a 10 jours sur un vol charter d’Austin à Cabo San Lucas. De retour à la maison, certains l’ont fait sur des vols commerciaux séparésont ajouté les autorités.

Le groupe de 28 étudiants infectés par le virus – apparu en Chine à la fin de l’année dernière et qui a tué plus de 37 000 personnes dans le monde – s’est isolé et d’autres sont mis en quarantaine sous contrôle, est indiqué dans une déclaration.

“Alors que les jeunes sont moins à risque de complications, ils ne sont pas à l’abri d’une maladie grave et de la mort de Covid-19”, a déclaré le Dr Mark Escott, l’autorité intérimaire d’Austin-Travis County Health.

Le Mexique a confirmé un peu plus d’un millier de cas de coronavirus et 28 décès, une fraction seulement des cas aux États-Unis. Les détracteurs de la stratégie du gouvernement affirment que si davantage de tests étaient effectués, un plus grand nombre de cas pourraient être détectés.

La Basse-Californie du Sud a signalé 13 cas de coronavirus.

Chaque année, des milliers de jeunes des États-Unis viennent sur les plages mexicaines pour célébrer les “vacances de printemps”, des vacances qui laissent l’industrie touristique locale avec des millions de dollars et une occupation hôtelière presque totale. Cependant, les restrictions et les préoccupations concernant l’éclosion de coronavirus pèsent lourdement sur l’industrie. (Rts.)