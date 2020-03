Un homme en quarantaine en France a couru un marathon complet sur son petit balcon – .

Il est difficile de faire de l’exercice en quarantaine pendant l’épidémie de coronavirus, mais les gens trouvent des façons intéressantes de rester en forme.

Un homme en France a couru un marathon entier de 26,2 milles sur son balcon.

Il lui a fallu près de 7 heures pour terminer le marathon sur son balcon de 23 pieds.

Avec le coronavirus forçant des millions de personnes à rester à la maison, il est incroyablement facile, voire carrément tentant, de revenir à des choix de vie malsains. Surtout si vous vivez dans une zone froide, vous ne pouvez pas vraiment être blâmé de regarder la télévision toute la journée et de manger une variété d’aliments malsains pour aider à passer le temps.

Certaines personnes, cependant, ont trouvé des moyens entreprenants de rester en bonne santé pendant ce verrouillage mondial sans précédent. Au cours des derniers jours seulement, j’ai vu des défis de remontée sur Instagram, ainsi que de nouveaux exercices de musculation que vous pouvez faire dans le confort de votre propre salon.

L’histoire la plus impressionnante que j’ai vue, cependant, nous vient de France. Là, un homme nommé Elisha Nochomovitz a eu l’autodiscipline pour courir un marathon complet sur un balcon qui mesure à 23 pieds. D’une manière ou d’une autre, Nochomovitz a pris sur lui de parcourir 26,2 miles en parcourant essentiellement un petit cercle pendant des heures et des heures.

Pour être juste, Nochomovitz prévoyait de courir le marathon de Zurich à Barcelone ce mois-ci avant qu’il ne soit annulé en raison du coronavirus. En d’autres termes, Nochomovitz était déjà en pleine forme.

Alors combien de temps cela lui a-t-il pris? Selon une interview qu’il a faite avec France Bleu, cela lui a pris 6 heures et 48 minutes. Il note que c’est beaucoup plus long que ses temps d’entraînement, ce qui est logique étant donné que vous ne pouvez pas vraiment augmenter votre vitesse lorsque vous êtes obligé de faire demi-tour tous les 23 pieds. Pourtant, c’est tout un exploit et les vidéos de Nochomovitz en cours d’exécution ont finalement commencé à devenir virales en ligne. Comme point d’intérêt, on estime que Nochomovitz a fait un énorme 6000 tours complets avant de terminer les 26,2 milles.

J’aime moi-même faire des courses décentes, mais l’énergie mentale, la concentration et le dévouement nécessaires pour faire quelque chose comme ça dépassent ma compréhension. C’est assez difficile de s’entraîner pour un marathon régulier, mais c’est indéniablement un truc de niveau supérieur.

En ce qui concerne la façon dont Nochomovitz gère sa nouvelle renommée, il a déclaré dans un post sur Instagram qu’il avait répondu au téléphone plus au cours des quatre derniers jours qu’au cours des 15 dernières années combinées.

