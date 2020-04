Un homme vérifiant le paiement de relance trouve 8,2 millions de dollars sur son compte – .

Un compte bancaire d’un homme de l’Indiana présentait un solde de 8,2 millions de dollars après le dépôt de son paiement de relance du gouvernement.

L’homme, Charles Calvin, a dû attendre jusqu’à lundi pour contacter sa banque, qui dit désormais que l’argent n’était jamais sur son compte au départ.

Calvin a deux reçus ATM qui montrent le solde massif, mais maintenant, il est introuvable.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

À l’heure actuelle, des millions et des millions d’Américains attendent avec impatience les dépôts du gouvernement fédéral dans le cadre d’un effort de relance massif à la suite de la pandémie de coronavirus. Le pompier volontaire Charles Calvin de l’Indiana était une de ces personnes, mais quand il a fait un petit tour au guichet automatique pour retirer de l’argent, il a vu un solde disponible qui a fait tomber sa mâchoire.

Comme le rapporte . / WGN, le reçu du distributeur de billets de Calvin a montré qu’il avait reçu une somme bien supérieure aux 1 700 $ qu’il attendait. Au lieu de cela, le GAB a montré que son compte contenait 8,2 millions de dollars.

Comme vous pouvez l’imaginer, Calvin a eu du mal à saisir ce qu’il voyait sur le petit bout de papier et a décidé de vérifier à nouveau son équilibre. Une fois de plus, une somme de 8,2 millions de dollars se trouvait apparemment dans son compte, attendant d’être utilisée. C’était tard vendredi, et Calvin ne pouvait pas faire grand chose mais se gratter la tête pendant le week-end en attendant l’ouverture de sa banque lundi.

En appelant la banque, il a reçu de très mauvaises nouvelles. L’énorme solde de 8,2 millions de dollars avait disparu, et la banque n’a montré aucune trace de sa présence sur son compte en premier lieu. Calvin, qui a toujours les recettes montrant le solde massif, a supposé que c’était une sorte de confusion dès le début, mais il a obtenu une bonne nouvelle de la banque: son paiement de relance de 1700 $ avait été déposé.

“Ça craint”, a déclaré Calvin à la sortie. «On passe d’un millionnaire une seconde puis on est de nouveau fauché. Mais bon, une fois que vous êtes pauvre, vous n’avez d’autre endroit que d’aller. » Ce sont des mots incroyablement sages d’un homme qui peut ou non avoir été temporairement multimillionnaire.

On ne sait toujours pas exactement ce qui s’est passé, ni pourquoi le GAB a craché une paire de reçus disant à Calvin qu’il avait un énorme équilibre. Cela coïncidait avec la date du paiement de relance du gouvernement, mais comme la banque prétend que l’argent n’était jamais sur son compte en premier lieu, il est probablement plus probable que le distributeur de billets utilisé par Calvin vendredi rencontrait de graves problèmes.

Les paiements de relance du gouvernement sont envoyés par vagues, la première vague ayant frappé il y a quelques jours. Des paiements supplémentaires devraient arriver sur les comptes bancaires cette semaine. Par conséquent, si vous n’avez pas encore reçu votre paiement, il est encore probable qu’il arrive.

Source de l’image: Karl Schoendorfer / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.