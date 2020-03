Un hôpital de campagne installé à Central Park à New York

L’État de New York est celui qui compte le plus de cas positifs aux États-Unis avec 59 000 513 personnes infectées.

Madrid / Europa Press.- L’organisation humanitaire évangélique Caridad Samaritana a installé un hôpital de campagne à Central Park à New York aux États-Unis en raison de la croissance des cas de coronavirus Covid-19 dans la ville.

Les bénévoles de l’organisation ont construit l’hôpital, qui a la capacité de 68 lits avec respirateurs, tel que rapporté par le groupe lui-même. Une équipe de médecins, d’infirmières et du reste du personnel de santé est prête.

“Il y a des gens qui meurent du coronavirus. Les hôpitaux n’ont plus de lits et le personnel médical est débordé. Nous allons déployer notre hôpital de campagne d’urgence à New York pour aider à porter ce fardeau », a expliqué le président de Samaritan Charity, Franklin Graham, dans un communiqué de presse de groupe.

Les patients seront transférés du Mount Sinai Health System à New York.

