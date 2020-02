Un Imelda excentrique et despotique arrive sur grand écran aux Philippines | En vedette | Édition Amérique

“La perception est réelle, pas vraiment”, explique Imelda Marcos dans le documentaire acclamé “The Kingmaker”, qui montre le visage le plus excentrique et despotique de l’ancienne première dame des Philippines, déterminée à réécrire l’histoire et à laver le nom de famille de Marcos. que leur progéniture reconquiert le pouvoir.

Après avoir récolté des succès et des nominations lors de festivals, la bande de la créatrice américaine Lauren Greenfield est arrivée parmi les attentes du grand écran philippin, paradoxalement au Centre culturel des Philippines, un imposant bâtiment de la baie de Manille construit en 1969 par ordre et désir d’Imelda.