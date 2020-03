Un infectologue exhorte le régime d’Ortega à fournir des informations adéquates pour éviter un “scénario grave”

Dans un document diffusé sur les réseaux sociaux, le médecin nicaraguayen en médecine infectieuse, Carlos Quant, appelle le gouvernement à «intensifier et réorienter la timide campagne d’éducation qu’il a lancée et à fournir à la population nicaraguayenne des informations adéquates sur les comportements des protection qui réduit la possibilité de transmission du SARS-CoV-2 ».

Selon le médecin, le Nicaragua est encore à temps pour changer la politique qu’il a maintenue vis-à-vis du coronavirus pour éviter “un scénario grave” aux résultats catastrophiques, ce qu’il prévoit si la population n’est pas sensibilisée à l’importance des mesures de protection, ainsi que des politiques d’atténuation et de confinement recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le docteur Quant émet son avertissement sur la base des données officielles fournies par la Minsa concernant le fait qu’il existe deux cas confirmés de personnes infectées lors de voyages à l’étranger; bien que lundi le Minsa ait augmenté à six le nombre de cas appelés “suspects”.

«Comme plusieurs experts l’ont déjà souligné, ce sera une question de temps d’enregistrer les premiers cas autochtones ou communautaires de Covid-19 dans le pays, et bien que nous ne puissions pas empêcher le développement de l’épidémie, nous pouvons ralentir la courbe épidémique pour éviter un impact brutal. dans le système de santé, qui, soit dit en passant, est déjà saturé des soins de routine de la population “, a écrit Quant.

Si le gouvernement n’agit plus, les résultats seront “catastrophiques”

Quant demande à Minsa de prendre les mesures nécessaires en fonction de l’impact du virus dans les pays dotés de systèmes de santé plus robustes que le Nicaragua.

“Prenons en compte les projections faites par certains experts qui établissent un taux d’infection de 60 à 70% de la population, comme l’a récemment déclaré la chancelière allemande Angela Merkel dans un scénario hypothétique pour l’Allemagne. Sans les mesures de confinement et d’atténuation appropriées qui

“Aplatir” la courbe de contagion, que ce soit en raison de l’indolence, de l’ignorance ou d’une incapacité technique, le nombre de personnes susceptibles d’être touchées dans notre pays est d’environ 3,3 millions “, calcule Quant.

L’objectif d’aplatir la courbe de contagion est d’empêcher un nombre ingérable de personnes d’avoir besoin de soins hospitaliers ou même de soins intensifs. Quant explique ce que cela signifierait pour le Nicaragua.

“Si nous appliquons la formule du gouvernement et estimons un taux de mortalité de 2,5%, le nombre de décès approcherait environ 82 000 pendant la période de l’épidémie et non les 800 comme prévu”, ajoute-t-il.

Pour le spécialiste, le gouvernement sous-estime les données et ne tient pas compte de l’impact qu’une augmentation accélérée des infections aurait sur le fragile système de santé du pays. Le Nicaragua a, par exemple, une capacité en lits bien inférieure aux normes internationales.

«Nous sommes parmi les cinq pays d’Amérique latine avec le moins de ressources disponibles en lits d’hôpitaux, selon les données de la Banque mondiale; seulement 0,9 lit pour mille habitants et avec de sérieuses limitations dans la disponibilité de ceux-ci dans les unités de soins intensifs », explique Quant dans son article.

La situation est mauvaise même avec des estimations prudentes

Quant insiste sur le fait que des mesures de prévention, d’atténuation et de confinement doivent être mises en œuvre maintenant car, même dans le meilleur des cas, la situation sera critique.

“Prenons un taux de cas plus conservateur – taux d’attaque de 30% – de sorte que le nombre de personnes touchées approcherait 1,9 million de personnes, dont 80% auraient une infection bénigne, soit 1,5 million les personnes qui auront une maladie «catarrhale» qui ne nécessitera pas d’hospitalisation et qui pourraient se rétablir sans interventions majeures à domicile. Cependant, sur la base des données de l’expérience en Chine, 15% auront une infection grave qui nécessitera une hospitalisation et 5% seront prises en charge dans une unité de soins intensifs. En chiffres absolus, cela signifie 225 000 personnes qui devront être hospitalisées et 75 000 nécessiteront des soins intensifs », détaille le médecin.

Aucun système de santé n’est préparé pour cette situation.

«Bien que cette approche soit très générale, certains modèles mathématiques conçus pour le Nicaragua – qui ont pris en compte des variables telles que la pyramide des âges, la répartition de la population dans les zones urbaines ou rurales, la transmissibilité du virus et les éventuelles mesures de confinement – ont prévu des résultats similaires », écrit Quant.

«Maintenant, imaginons ce scénario en quelques semaines ou mois. Ce serait vraiment catastrophique, aucun système de santé au monde n’est préparé à une telle situation. “

C’est sur la base de ces données que le Dr Carlos Quant prie instamment le Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’impact de l’épidémie de Covid-19 soit aussi mineur que possible sur la population nicaraguayenne.