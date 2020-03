Un Italien à l’étranger à l’époque des coronavirus

L’urgence du moment est sans aucun doute comment arrêter ou au moins ralentir cette épidémie et certainement pas le temps de s’attarder sur des controverses odieuses ou des questions secondaires. Mais il est impossible d’arrêter le tumulte des pensées et des observations qui émergent dans cette situation.

Je vis en République tchèque et voyage beaucoup et ce n’est pas agréable du tout d’être vu comme un virus. Il n’est pas du tout agréable de prendre l’avion avec le souci d’être rejeté à l’aéroport d’arrivée ou mis en quarantaine, uniquement pour être italien. Ce n’est pas agréable de passer devant une école et de lire une grande pancarte demandant à toute personne ayant séjourné en Italie de contacter les autorités. Bref, ils me traitent, un Italien civilisé et cultivé, comme un Chinois ou un Africain! Des choses jamais vues auparavant! Il n’y a plus de respect!

Je me suis dit que sur 60 millions d’Italiens, seuls 2 000 sont infectés. Comment peuvent-ils me voir comme un virus? Je suis Gerardo et pas un des nombreux Italiens! Mais je comprends alors qu’ils ont peur et doivent identifier l’éventuel propagateur de peste, l’ennemi extérieur contre lequel se défendre. De la même manière, nous, les Italiens, traitons les Chinois et les Asiatiques en général. Sans oublier, au-delà du coronavirus, notre façon de penser les immigrants. L’autre, le Chinois ou l’immigrant, n’est plus une personne concrète avec un nom, mais le membre anonyme d’un groupe dangereux, et en tant qu’élément de ce groupe, il est dangereux par lui-même. Mais maintenant c’est moi, l’Italien, un élément d’un tout dangereux! Tout cela était clair pour moi avant même, mais le vivre sur sa propre peau est différent.

Il est vrai qu’en tant qu’italien, j’ai plus de chance que les autres. Je peux espérer que je ne suis pas facilement identifiable, surtout quand je tousse dans le tram. Ils peuvent me confondre, certainement pas pour un Norvégien, mais pour un Espagnol ou un Français. Mais quelle chance un Noir vivant en Italie a-t-il de ne pas savoir à quel groupe dangereux il appartient?

Comme nous, Italiens, sommes arrogants, quelle vanité! Sentant que nous sommes parmi les personnes les plus civilisées du monde et jugeant du haut de notre position d’autres civilisations que nous ne connaissons même pas. Mais nous apprenons que les choses peuvent changer en très peu de temps et qu’être et ressentir d’un côté de la barricade n’est qu’un point de vue ou une question de temps. Les choses changent rapidement et comme nous l’apprend la carte de tarot «Wheel of Fortune», ceux qui se sentent aujourd’hui gagnants demain pourraient se retrouver dans la mer du malheur, en quelques jours seulement.

Avant de juger une autre personne, peut-être un Italien vivant dans l’appartement voisin ou une personne aux yeux en amande ou à la peau noire, avant de l’isoler et de le voir comme un élément anonyme d’un tout, je devrais un instant considérer que cette personne pourrait être moi…

Que ce foutu virus nous serve à éveiller l’intelligence, la solidarité et d’autres qualités essentielles, toutes utiles pour ne pas se sentir si pauvres à l’intérieur!

Traduction de l’italien par Thomas Schmid