Un journaliste de Fox Sports testé positif

L’éminent journaliste sportif de Fox Sports Mexico, Alejandro Blanco, a fait savoir à ses partisans sur les réseaux sociaux qu’il a été testé positif mardi pour le Covid-19, devenant le deuxième confirmé, après Carlos Hernández d’Azteca Deportes l’année dernière. Vendredi.

pic.twitter.com/R8A5xCutMl

– Alex Blanco (@ alexblanco23) 31 mars 2020

“Amis … J’imagine que vous serez surpris que les derniers jours n’aient pas bombardé les réseaux sociaux comme je le fais d’habitude, discutant avec vous de diverses questions liées au sport. Eh bien, maintenant, confiné mais sûr et avec de très bons soins médicaux, je veux vous dire qu’avec le coronavirus, vous ne jouez pas à des jeux! », A écrit l’hôte de divers programmes sur le réseau Fox dans une large déclaration.

Covid-19 a durement touché le Mexique, que le gouvernement a récemment ordonné l’isolement social jusqu’au 30 avril à titre préventif. À ce jour, 28 personnes ont été déclarées mortes et plus d’un millier de cas infectés.

“Aujourd’hui, de manière responsable, avec un peu de frustration, dans l’isolement et même des moments de douleur et de désespoir, je veux vous informer que je viens d’être diagnostiqué comme positif”, a déclaré Blanco. “Je vous demande de ne pas partir, de prendre soin de vous et de prendre vos prévisions”, a-t-il ajouté.