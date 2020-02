Le boxeur José Legrá, deux fois champion du monde, a été honoré dans la ville madrilène de Navalcarnero à l’occasion de la présentation d’un livre consacré à sa figure intitulé «L’art dans le ring».

Écrit par Benjamín Hernández, avec un prologue et un épilogue respectivement des journalistes Alfredo Relaño et Jesús Álvarez, l’ouvrage retrace la trajectoire du combattant né à Cuba et nationalisé espagnol.