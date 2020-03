Un livre reconstitue les voyages de Greene en Espagne en tant qu’informateur secret | Culture et divertissement

Le livre “Voyage avec mon prêtre” reconstitue les quinze voyages effectués par le romancier anglais Graham Greene à travers la péninsule ibérique entre 1976 et 1989, dans lesquels il a servi comme informateur pour les services secrets britanniques, a assuré Efe l’auteur de la publication, Carlos Villar Flor, professeur à l’Université de La Rioja (UR).

Villar Flor (Santander, 1966) a détaillé que dans son livre il fournit une documentation inédite de ces voyages d’été de Greene à travers l’Espagne et le Portugal, qu’il a réussi à sauver pendant six ans de recherches dans les bibliothèques et les archives aux États-Unis et au Royaume-Uni.