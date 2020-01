Un luxe d’Arturo Vidal dans le but de Messi | Réseaux sociaux sportifs

La veille, Quique Setién, le nouvel entraîneur de Barcelone, a averti que son équipe avait besoin de contrôle et de discipline tactique et que le Chilien Arturo Vidal l’a parfaitement compris et s’est donné une assistance de luxe qui signifiait finalement Leo Messi La victoire des Catalans.

Arturo Vidal a été l’un des moments forts. Il a volé Busquets, un autre des meilleurs aujourd’hui, a donné de l’air à Messi, pressé et équilibré. Le «roi» Arturo, critiqué à plusieurs reprises au Camp Nou pour son anarchie, en était aujourd’hui un autre et son équipe l’a remercié.