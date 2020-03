Un masque ne vous protégerait pas contre les factures médicales

Pourquoi quelqu’un aurait-il peur d’être en quarantaine? Je me suis demandé en lisant la question suivante dans Quora.

Mais il y a des raisons d’avoir peur. Tout d’abord, les factures médicales. Les vingt-sept millions d’Américains non assurés rendent incertaine la capacité du gouvernement à contrôler la pandémie de coronavirus aux États-Unis.

Laissant de côté les personnes non assurées, considérons les privilégiés qui ont payé une assurance privée. Bien sûr, ils peuvent avoir à payer le prix fort des tests et du traitement s’ils n’ont pas atteint la franchise annuelle, selon le professeur Nicholas Bagley, dans un article de Julie Appleby dans KHN.

Julie Appleby écrit que «[e]Une fois qu’une franchise est satisfaite, de nombreux plans nécessitent également une sorte de quote-part – que ce soit 10 $, 25 $ ou plus – lorsque vous consultez un médecin ou que vous passez un test de laboratoire. Pour les visites aux urgences, le partage des coûts est plus élevé. »

L’autre sujet est le congé de maladie. Comment un revenu familial serait-il affecté par au moins quatorze jours de quarantaine? Cela peut avoir un effet d’entraînement. Une personne qui n’est pas en mesure de travailler pendant un demi-mois peut ne pas être en mesure de payer le loyer, d’acheter l’épicerie ou de payer la quote-part pour la prescription médicale.

Eric Levitz écrit pour l’Intelligencer:

Plus de 33 millions d’Américains n’ont pas accès à des congés de maladie payés. Environ la moitié de tous les travailleurs des services (parmi eux, les cuisiniers en ligne et les aides aux personnes âgées) ne peuvent pas prendre un jour de congé sans perdre de salaire. Pendant ce temps, grâce à la faiblesse des syndicats et aux politiques d’emploi à volonté, de nombreux travailleurs qui ont officiellement un congé payé ont trop peur des répercussions pour l’utiliser.

Tout cela peut justifier la peur.

Pourtant, nous nous retrouvons avec les personnes non assurées qui ont dû supporter une grande perte de revenu. Serait-il possible pour un non assuré d’oublier ses factures médicales et de se faire tester? Quelle est la probabilité qu’une personne sans papiers le fasse? Ils peuvent ne pas chercher de traitement médical. En effet, certains immigrants peuvent avoir peur de perdre la possibilité d’ajuster leur statut s’ils demandent un avantage public. Ceci est le résultat de la politique draconienne de Trump sur la règle de la charge publique. À New York, les sans-papiers peuvent se rendre dans les hôpitaux publics et obtenir d’urgence Medicaid, même sans problème d’immigration. Pourtant, les gens ont peur et ne prennent pas le risque.

Quelle serait la réponse de l’administration Trump aux millions de personnes non assurées? Mercredi dernier, lors d’une conférence de presse, Mike Pence, la personne désignée pour faire face à la pandémie de coronavirus, a ignoré la question posée par l’un des journalistes.

Ceci est un rapport de l’échange lors de la conférence de presse tiré de Democracy Now

Le vice-président Pence est sorti de la pièce et a ignoré au moins vingt-sept millions d’Américains.

Le Gouverneur Andrew Cuomo a pris les devants en annonçant mercredi dernier que les New-Yorkais n’auraient à payer aucun copaiement ou paiement supplémentaire pour tout traitement lié au Coronavirus et a promis de modifier la loi pour y inclure les congés de maladie payés. “Leur employeur devrait les payer pour la période de quarantaine et leur emploi devrait être protégé”, a-t-il déclaré.

Mais ce n’est qu’à New York que même les sans-papiers peuvent se rendre dans les hôpitaux publics. Dans d’autres États, la situation est différente pour chaque personne non assurée, documentée ou non documentée. “Et si vous êtes [one of] les 14 États qui ont choisi de ne pas étendre Medicaid? Eh bien, vous avez des ennuis, car leurs niveaux de Medicaid sont assez bas », a déclaré Elisabeth Benjamin, vice-présidente des initiatives de santé à la Community Service Society de New York et co-fondatrice de la campagne Health Care for All New York.

Même si nous allons bien à New York, que se passerait-il lors de la prochaine urgence? Nous ne voulons pas être mal préparés. Elisabeth Benjamin a déclaré en se référant aux règles de Cuomo pour lutter contre le coronavirus, «nous avons besoin de ces choses en place pour la prochaine épidémie et la prochaine après. Nous avons besoin d’un système de santé qui permette à tous ceux qui présentent des symptômes d’obtenir les soins de santé dont ils ont besoin et d’obtenir les informations dont ils ont besoin pour arrêter la propagation du virus. »

En effet, le coronavirus n’est qu’un des exemples pour comprendre que nous avons besoin de Medicare for All. “Et peut-être que les gens – ce que les gens apprennent du coronavirus, que nous devons prendre soin des Américains en bonne santé ensemble, nous ne pouvons pas le faire une par une et un à la fois – peut-être que cela aidera à faire avancer la politique de la situation à l’égard de Medicare for All », a déclaré le Dr Steffie Woolhandler, médecin de soins primaires et cofondateur de Médecins pour un programme national de santé

Toujours sans Medicare For All, certains peuvent se réfugier à l’intérieur de leurs maisons, s’envelopper dans des sacs en plastique et prier pour que le livreur d’Amazon ait une assurance et ait été correctement testé. En effet, aller au restaurant n’est pas un choix!

Avec nos travailleurs à faible revenu dépourvus d’assurance maladie, non seulement dans les services alimentaires, mais dans d’autres industries, le coronavirus pourrait être un cauchemar ici aux États-Unis. La politique de l’établissement de nous refuser la couverture santé va leur faire du mal maintenant et à juste titre. pic.twitter.com/VI4bUV5wuF

– William Franklin (@WillCFranklin) 27 février 2020

