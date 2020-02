Un match avec Simeone, Maxi Gómez, Gabriel Paulista et Víctor Sánchez y Borja | Réseaux sociaux sportifs

L’entraîneur argentin Diego Pablo Simeone (Atlético de Madrid) et les joueurs valenciens Gabriel Paulista et Maxi Gómez, l’Espagnol Víctor Sánchez Mata et le Bético Borja Iglesias, ont été suspendus mercredi avec un match de la Commission de la concurrence de la Fédération royale espagnole. Football, par rapport à ce qui s’est passé le vingt-quatrième jour en LaLiga Santander.

Simeone a été averti, à la 70e minute, du match Valence-Atlético Madrid, pour “avoir désapprouvé une de mes décisions par gestes”, comme en témoigne le dossier d’arbitrage. Le jaune entraînait une suspension pour accumulation de réprimandes.