Un mauvais départ sépare Rahm du triomphe de San Diego en faveur de Leishman | Réseaux sociaux sportifs

Un mauvais départ lors du dernier tour, auquel il est arrivé en tête, a détourné dimanche l’Espagnol Jon Rahm du triomphe au Farmers Insurance Open, tournoi de golf PGA Tournament disputé à San Diego (Californie, USA), qui l’Australien Marc Leishman, avec 273 coups, un de moins que le Biscay.

Deux bogeys dans les trous 1 et 5 et un double bogey à 3 ballasté le dernier jour de Rahm à San Diego. Il a réagi avec un birdie à 6 ans, un aigle à 13 ans et un nouveau birdie à 14 ans pour reprendre le combat.