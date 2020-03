Un médecin avertit qu’Ortega et Murillo ont besoin d’une évaluation psychiatrique pour savoir comment ils gèrent la prévention des coronavirus

Daniel Ortega et Rosario Murillo ont besoin d’une évaluation psychiatrique pour savoir comment ils gèrent la prévention des coronavirus au Nicaragua, selon le Dr Alejandro Enrique Lagos Espinoza, car, malgré un protocole de gestion de la situation, ce n’est que sur papier et le couple dictatorial agit contrairement aux recommandations suggérées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS).

Lagos Espinoza a été directeur d’hôpitaux tels que la police, les hôpitaux Bertha Calderón et Dermatológico, ainsi que plusieurs centres de santé, et a également été conseiller sur les questions de santé à la Banque mondiale.

L’opinion de Lagos vient après avoir appris que vendredi dernier le gouvernement a inauguré un parc aquatique à Jinotega, appelé Apapuerta de Xinotencat, que des centaines d’enfants sont venus pour entrer dans l’eau d’une piscine, lorsque des experts de la santé mondiale Ils suggèrent comme principale mesure de prévention pour éviter les foules de lutter contre la propagation du coronavirus mortel.

Lire aussi: Comment les pays d’Amérique centrale se préparent-ils au coronavirus et que fait le Nicaragua

Le gouvernement encourage d’autres activités dans les départements du pays. Selon le site Telenica 8, le plan été 2020 a été ouvert à San Rafael del Sur. A Boaco ce week-end, le carnaval “L’amour de notre terre, à San Lorenzo. Il existe des festivals départementaux des saveurs du Carême à León, Jinotega, Carazo, Río San Juan, Chontales et le festival régional des saveurs du Carême dans la région des Caraïbes du Nord.

«Apparemment, je pense que ce couple de personnages (Ortega et Murillo) qui sont au pouvoir, sont des gens qui hallucinent, fantasment sur les scénarios, tout ira mieux ou tout est normal. Ces gens sont malades psychiatriques. Ces personnes devraient être évaluées par une équipe de santé mentale, composée d’un psychiatre, d’un psychologue et d’un neurologue, car leurs décisions et leurs actions vont à l’encontre de toute logique, à l’encontre de toutes les raisons de bon sens “, explique le Docteur Lagos.

Parc aquatique de Jinotega. LA PRESSE / PRISE DU 19 NUMÉRIQUE

“Politique de contagion?”

Selon le pneumologue Jorge Iván Miranda, de l’Association nicaraguayenne de pneumologie, il semble que le gouvernement ait une politique de contagion pour tout le monde au Nicaragua.

«Cela semble une politique de leur part (gouvernement), ils veulent que les gens soient infectés, je ne sais pas dans quel sens. Nous y avons pensé parce qu’il n’y a pas de transparence, il n’y a pas de communication claire, il n’y a pas de leader qui donne les rapports, il n’y a pas de leadership dans cette épidémie. La méfiance du citoyen et le manque d’orientation envers les citoyens, qui génère ces soupçons, dont nous n’avons pas besoin car il y a déjà suffisamment de panique », explique Miranda.

Manque de capacité contre le coronavirus

Lagos et Miranda considèrent que le Nicaragua dispose d’un système de santé pour faire face à l’épidémie de coronavirus, c’est pourquoi il est plus nécessaire d’être prudent avec ce virus.

“Maintenant, nous voyons des cas sporadiques, mais avec ces concentrations, avec cette promotion de l’aide aux lieux publics, où il y aura des centaines de personnes qui viendront, car pratiquement tôt ou tard l’épidémie de coronavirus sera énorme et la conséquence que Cela va apporter, cela va effondrer le système de santé », explique Lagos.

Le médecin Lagos a indiqué que, selon le protocole présenté par le gouvernement, il y avait peu de lits pour soigner le probable infecté du coronavirus, qui à son stade le plus mortel nécessite un équipement de haute technologie, qui n’est pas non plus disponible.

Lisez aussi: 10 choses à ne pas faire pendant la nouvelle pandémie de coronavirus

“C’est une perversité que le gouvernement met en pratique. Vous savez que vos services de santé sont médiocres, ils ne sont pas compétents pour faire face à une épidémie. Avec une avalanche de plus de 50 cas, ce n’est pas possible car les unités de soins intensifs s’effondreraient, en se souvenant que le coronavirus dans sa phase la plus meurtrière exige l’utilisation d’équipements électromédicaux avancés, tels que des ventilateurs et des gazomètres. Selon le protocole, le nombre de lits qui n’atteignent même pas 500 et le nombre de lits de soins intensifs qui n’atteignent pas 50 est très limité “, a déclaré le Dr Lagos, qui a également indiqué que les Nicaraguayens sont mal nourris par la pauvreté. et le chômage, ce qui rend les personnes âgées beaucoup plus vulnérables.

Pour sa part, le Dr Miranda a souligné qu’il existe actuellement une incertitude au Nicaragua “, car dans d’autres pays, la communication des cas est fluide. On soupçonne ici que les cas ne sont pas confirmés à une vitesse plus élevée pour l’étape où nous en sommes. “

Selon Miranda, pour chaque cas confirmé, cinq à dix n’ont pas été confirmés en raison du temps. «Les cas qui sont confirmés aujourd’hui ont au moins deux semaines d’infection, ce n’est pas en temps réel, chaque cas confirmé a deux semaines de propagation du virus», explique Miranda.

Pour conclure, le Dr Lagos a déclaré qu’Ortega parie qu’il croit “impuni”. “Daniel n’a pas réalisé, peut-être s’en tient-il à l’impunité qu’il a eue, à la gestion d’un gouvernement par les armes, la force, et que personne n’a pu lui faire quoi que ce soit du point de vue juridique, du point de vue moral, ni l’OEA, ni les Nations Unies, ni la Commission interaméricaine des droits de l’homme “, a-t-il affirmé.