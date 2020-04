Un médecin et pianiste colombien fait une demande virale de rester à la maison avec de la musique – . Miami (51)

Accompagné d’un vieux piano installé dans un hôpital de l’État de Virginie, aux États-Unis, le médecin colombien Álvaro Puig-Rodríguez a fait passer son message de rester à la maison pendant la pandémie de coronavirus virale.

Un couloir d’hôpital où il travaille, dont il préfère ne pas préciser le nom, a servi de décor à Puig-Rodríguez, lié à la musique depuis son enfance, pour interpréter “Je suis colombien”, considéré comme un deuxième hymne pour ceux nés dans ce pays.

Le sujet faisait partie du message que cet interniste, hospitaliste et endocrinologue a adressé à ses compatriotes et à la communauté en général le 27 mars dans une vidéo YouTube, et qui a été largement partagé sur Facebook et d’autres réseaux tels que Twitter, où même les La vice-présidente de la Colombie, Marta Lucía Ramírez, l’a mentionné.

“Nous, les professionnels de la santé, restons à l’hôpital pour vous. Restez à la maison pour nous”, encourage ce médecin dans sa vidéo.

Interviewé par Efe, Puig-Rodríguez, qui réside depuis 15 ans aux États-Unis, a assuré que son idée était de “donner une voix d’encouragement” à ses compatriotes, au public, ainsi qu’aux infirmières, collègues et autres professionnels de la santé .

“Le message que je pense était clair était d’encourager les gens à rester à la maison. En d’autres termes, le” rester à la maison ou rester à la maison “est le message qui doit être transmis aux gens, car en ce moment vous savez que la façon d’aplatir la courbe est de diminuer la contagion et cela se fait avec isolement “, a-t-il déclaré.

Tout cela au milieu d’une crise sanitaire dans laquelle il reconnaît que les professionnels se sentent impuissants à cause du “manque de connaissances” dont ils souffrent du virus COVID-19, une maladie dont on ne savait rien il y a quatre mois.

L’idée est que les personnes qui ne peuvent pas sortir dans la rue profitent d’un spectacle musical depuis les fenêtres des bâtiments voisins.

“Nous vivons une pandémie assez grave et la situation devient incontrôlable, au point que nous-mêmes en tant que médecins et professionnels de la santé, parce que nous sommes des patients, non seulement parce que nous sommes contagieux mais parce que nous souffrons de problèmes mentaux En d’autres termes, notre santé mentale est assez dépassée “, a-t-il admis.

Face à cette pression, le refuge de Puig-Rodríguez est la musique.

Ce médecin a cultivé avec des classiques tels que Bach, Beethoven et Mozart, mais sa passion est les grands compositeurs colombiens -qui ont commencé à jouer avec son mentor Ruth Marulanda, qu’il considère comme un pionnier dans l’interprétation de cette musique au piano- et latino-américains, à ceux qui espèrent ne pas oublier.

“Si je ne joue pas ma musique colombienne, si je ne joue pas de compositeurs colombiens comme (Luis Antonio) Calvo, comme (Pedro) Morales Pino, comme José A. Morales, sûrement personne d’autre ne les jouera”, a ajouté Puig-Rodríguez, qui joue également des stars latino-américaines comme Moisés Moleiro, Manuel María Ponce, Ignacio Cervantes et Ernesto Lecuona.

La soprano et son mari baryton mettent leur maison en quarantaine depuis le 13 mars.

Ainsi, avec sa profession, il est devenu une sorte d’ambassadeur musical pour son pays, d’abord à Miami, le premier endroit où il a vécu à son arrivée aux États-Unis, et maintenant à Washington, ainsi que bénévole dans différents activités.

Parfois, il est venu d’unir la médecine et la musique: “J’ai eu l’occasion, par exemple, de m’occuper d’une femme d’environ 95 ans à une occasion, qui était la dame qui jouait le service à l’église le dimanche. Puis je lui ai dit : “Eh bien, je vous décharge, mais si vous jouez quelque chose au piano, sinon, je ne vous déchargerai pas”, se souvient-il.

“La dame a ordonné d’apporter sa musique, ses partitions, elle a joué, nous avons joué des deux mains”, se souvient également le créateur de Colompiano, un projet qu’il a commencé il y a deux ans et avec lequel il espère préserver la musique colombienne pour cet instrument.

Et, bien qu’il dise qu’il n’arrive pas toujours à jouer du piano à quelques pas de son bureau à cause de l’agitation quotidienne, ce vieil instrument qui appartenait à une ancienne chapelle servait à envoyer un message d’encouragement lorsque la charge de travail provoquée par la pandémie ça devient plus fort.

.