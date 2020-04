Un médicament contre la gueule de bois protège également le foie de l’alcool

Unmédecine de gueule de boisNon seulement il aide à calmer les maux de tête sévères, mais il déclenche également des changements profonds quiprotéger le foie, rapportent des scientifiques de l’Université de Californie du Sud (USC) qui pensent que ces résultats pourraient aider à prévenir les dommages liés à l’alcool.

L’étude se concentre sur la dihydromyricétine (DHM), également connue sous le nom deampélopsine, un remède à base de plantes. Lorsque des chercheurs de l’USC College of Pharmacy ont essayé de comprendre comment cela fonctionne, leurs recherches ont révélé une séquence de changements métaboliques responsables non seulement de soulager les maux de tête mais également de favoriser le foie.

“Nous savons que la DHM aide le corps à métaboliser l’alcool plus rapidement, mais comment cela fonctionne-t-il? Nous avons constaté queactive une cascade de mécanismesils éliminent très rapidement l’alcool du corps “, explique Jing Liang, professeur de recherche en pharmacie clinique et auteur correspondant de l’étude, qui publie la revue” Alcoholism: Clinical and Experimental Research “.

Selon les chercheurs, ces résultats soutiennent l’utilité de la DHM commeun complément alimentairepour compenser les effets aigus liés à l’alcool ainsi que les risques à long terme. En outre, ils estiment que la substanceont des applications plus largespour aider les gens à faire face à une consommation excessive d’alcool, à l’alcoolisme et aux dommages au foie.

Les troubles liés à la consommation d’alcool sont la forme la plus courante de toxicomanie. Globalement, la consommation d’alcool contribue àtrois millions de décès chaque annéeet il est responsable de 5,1% de la charge mondiale de morbidité, selon l’Organisation mondiale de la santé. Il n’y a pas d’agent thérapeutique efficace pour le trouble sans effets secondaires majeurs. Dans le même temps, la consommation excessive d’alcool est une cause majeure demaladie hépatique chronique.

Le DHM est dérivé du fruit du raisin sec japonais (Hovenia dulcis), originaire du Japon, de la Corée et de l’Asie du Sud-Est et est maintenant cultivé commercialement.Il a été utilisé en Chinepour les affections hépatiques depuis 500 ans, mais on ne sait pas comment la substance fonctionne.

Pour mieux comprendre ce que fait le médicament à l’intérieur du corps,les scientifiques ont nourri 36 souris avec un régime quotidien d’alcoolsur deux mois, augmentant progressivement les doses à 30% de votre apport alimentaire total pour une moyenne de 39,4 g / kg d’éthanol par jour et par souris. Ensuite, ils ont évalué leur foie pour les lésions et les marqueurs de stress.

Les chercheurs se sont concentrés sur le foie, explique Liang, car lorsque vous prenez un verre, l’alcool circule dans le sang. Bien que l’alcool affecte le cerveau, il est principalement métabolisé par le foie, qui est considérablement affecté par des niveaux élevés de consommation d’alcool à long terme.

“Lors d’une gueule de bois,le «brouillard» dans votre cerveau est une vive réactionà ce qui se passe dans le corps “, ajoute Daryl Davies, co-auteur de l’étude et professeur de pharmacie clinique à l’USC School of Pharmacy.

Entre autres effets importants, les scientifiques ont découvert que la DHM activait le foie pour produire plus d’enzymes qui détruisent l’éthanol, comme l’alcool déshydrogénase (ADH) et l’acétaldéhyde déshydrogénase (ALDH). Et il a augmenté l’efficacité des deux, permettant aux enzymes de convertir l’éthanol en formes plus simples que le corps peut éliminer plus facilement.

Cela a également entraîné uneaccumulation de lipides(graisses) dans le tissu hépatique. De fortes doses d’alcool peuvent nuire au métabolisme hépatique, entraînant une accumulation de graisses, une augmentation du stress et une éventuelle évolution vers des maladies du foie telles que la cirrhose.

Dans l’ensemble, ces résultats confirment l’utilité de la DHM en tant que complément alimentaire pour réduire les lésions hépatiques induites par l’éthanol par des changements dans le métabolisme lipidique, une amélioration du métabolisme de l’éthanol et la suppression des réponses inflammatoires pour promouvoir la santé du foie “, note l’étude.” Cette ligne de recherche suggère que DHM fonctionne dansplusieurs voies pour promouvoir la santé du foieet la lutte contre les blessures à l’éthanol. “

Aide à prévenir les dommages au foie

Davies, qui est également directeur duLaboratoire de recherche sur le cerveau et l’alcool de l’USCIl note que les résultats aident également à expliquer comment DHM fonctionne comme un traitement contre la gueule de bois. Le foie transforme l’alcool en aldéhyde avec des propriétés comme le formaldéhyde qui contribuent aux maux de tête et aux nausées.

Étant donné qu’il faut environ une heure au corps pour métaboliser une boisson, une nuit de consommation excessive d’alcool fait que le foie continue de produire les produits chimiques qui provoquent des étourdissements pendant si longtemps.

“Maintenant, nous savons ce que fait le DHM et comment il le fait mécaniquement, activant une cascade de mécanismes de régulation de l’énergie qui accélèrent le métabolisme de l’éthanol et de ses sous-produits”, explique Joshua Silva, doctorant à l’USC School of Pharmacy et co-auteur de l’étude.

Les résultats ont des implications importantes pouraider à prévenir les dommages au foieet les dommages causés par l’abus d’alcool. Par exemple, les buveurs compulsifs pourraient utiliser le DHM pour ses propriétés protectrices du foie, prolongeant la fonction des organes suffisamment longtemps pour que la personne obtienne de l’aide etarrêtez votre mauvaise habitude de boire.

«Nous ne pourrons peut-être pas résoudre leur problème du jour au lendemain, mais nous pouvons apporter des améliorations progressives pour les aider à boire moins et à obtenir une protection de leur santé», explique Davies.

