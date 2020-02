Un millier de courageux poursuivront leur rêve dans le Salomon Ultra Pirineu | Sports pratiques

Après le tirage au sort dans lequel se sont réunis les mille participants qui iront pour leur rêve dans la reine de l’épreuve Salomon Ultra PirineuLa route qui conduira 3 000 coureurs de plus à profiter du Trail, Mitja et Sky Pirineu dans la douzième édition de l’événement a également commencé.

Les trois nominations, qui auront lieu le 3 octobre 2020, ils ont ouvert à travers le site officiel leurs inscriptions dans ce qui sera encore une fois une grande fête de trail.

Dans le cas de Sky Pirineu, 36 kilomètres et 2600 mètres de pente positive, il fera partie de la Série nationale Golden Trail, le circuit créé par Salomon et qui rassemble les courses les plus spéciales organisées en Espagne et au Portugal et les meilleurs athlètes de la scène nationale. Cette année, tout coureur à la recherche d’une place en finale devra participer au Sky Pirineu.

Avec départ et arrivée à Bagà, l’événement promet un spectacle après une première couronnée Jan Margarit et Ainhoa ​​Sanz comme gagnants de la première édition. La course monte au plus haut refuge des Pyrénées-Orientales, le Niu de l’Àliga, de 2510 mètres.

Pirineu Trail

Il aura également deux ans Pirineu Trail, de 56 kilomètres et 2 800 mètres de pente positive. Le vieux Marathon Pirineu, partant à six heures du matin du Bellver de Cerdanya, vous monterez au mythique Pas dels Gasolans avant de passer par l’abri des Cortals de l’Ingla.

Plus tard, le Mitja Pirineu, de 19 kilomètres, également à Bellver de Cerdagne. Rapide et optimal à la fois pour démarrer et pour tirer le meilleur parti, il fêtera sa troisième édition avec 1000 coureurs dans sa ligne de départ.

Encore une fois, le pré-inscriptions des Ultra Pirineu ont dépassé le millier d’inscrits, tous ayant démontré une expérience antérieure dans les courses de montagne comme indiqué par les conditions d’inscription.

Une fois de plus, les villes de Bagà, Bellver de Cerdanya et le Parc Naturel Cadí Moixeró vibreront à nouveau avec l’arrivée de milliers de couloirs dans lesquels ce sera la douzième édition de la Salomon Ultra Pirineu.

