Un missionnaire de l’Église basé en Utah est positif pour la contagion au Mexique – . Miami (51)

MEXIQUE – Un des missionnaires de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en service dans le pays a été testé positif pour COVID-19 et ce vendredi, il reste isolé avec de légers symptômes.

Le missionnaire né au Guatemala est toujours confiné à son domicile, avec son compagnon actuel, a rapporté le porte-parole de l’Église, Daniel Woodruff.

Selon les directives des agences de santé publique, a-t-il dit, toutes les personnes ayant récemment eu des contacts avec le missionnaire sont prévenues.

La notification inclut le compagnon précédent que le missionnaire avait et qu’il est retourné en Californie, aux États-Unis, où il est déjà isolé à la maison, sans enregistrer aucun symptôme.

“Les professionnels de la santé travaillent avec le missionnaire et sa famille pour s’assurer qu’ils prennent toutes les précautions nécessaires au cours des prochaines semaines”, a déclaré Woodruff.

Le porte-parole a souligné que l’Église renforcera les procédures d’auto-isolement établies pour les missionnaires qui voyagent, chez eux et sur le terrain de la mission.

“Nous surveillons les conditions mondiales, qui continuent d’évoluer rapidement, et apporterons les ajustements nécessaires. Nous prenons très au sérieux la santé et la sécurité des missionnaires et le bien-être de ceux qui les entourent”, a-t-il déclaré.

