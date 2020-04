Un modèle influent prévoit que les décès de coronavirus s’arrêteront cet été aux États-Unis, mais les experts sont sceptiques

Pourquoi l’isolement est-il vital lors d’une pandémie? 1:35

(.) – Un modèle influent cité par la Maison Blanche prévoit que les décès par coronavirus cesseront cet été, avec aucun décès prévu aux États-Unis après le 21 juin.

Pas une seule personne ne mourra dans le mois et demi à venir, selon le modèle, qui fait des prévisions jusqu’en août.

Mais les experts disent que c’est peu probable, voire impossible.

Selon le Dr Christopher Murray, directeur de l’institut qui a construit le modèle, “l’hypothèse sous-jacente est que quelque chose sera mis en œuvre, je ne pense pas que ce soit une distanciation sociale, qui réduira le risque à une résurgence essentiellement nulle”.

Le modèle, a-t-il dit, espère que la distanciation sociale ne durera que jusqu’à la fin du mois de mai, date à laquelle le pire de l’épidémie américaine devrait prendre fin. “Nous faisons cette hypothèse assez forte qu’il n’y a aucun risque de réintroduction après la fin de la première vague, mais cela pourrait arriver”, a-t-il déclaré.

Des mesures agressives, telles que des tests de masse et une surveillance et un suivi des contacts, pourraient protéger contre la réintroduction du virus à partir d’un autre État ou pays, selon une question fréquemment posée par l’Institut de métrologie et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington, qui a construit le modèle.

Mais pour les experts extérieurs, cette hypothèse sous-jacente semble être une illusion.

“Malheureusement, il n’y a aucun moyen que ce contrôle puisse avoir lieu en été”, a déclaré Bill Hanage, professeur d’épidémiologie à l’école de santé publique Chan Harvard T.H …

“Même dans le meilleur des cas, nous supposons qu’il y aura des épidémies et nous devrons rester extrêmement vigilants”, a-t-il déclaré.

S’adressant à . la semaine dernière, le Dr Ashish Jha, directeur du Harvard Institute of Global Health, a fait écho à ce point de vue. Il a dit que le modèle suppose essentiellement que personne ne mourra cet été, “que l’épidémie se terminera en quelque sorte au moins pour les prochains mois”.

Mais ce n’est pas réaliste, a-t-il dit. «Nous savons que ce n’est pas vrai. Nous savons que le nombre de cas continuera. Le virus ne va pas disparaître. »

Jha a dit qu’il était préoccupé par le fait que le modèle “sous-estime ce qui se passe après les prochaines semaines”, mais a déclaré “nous pouvons croiser les doigts”.

Hanage, quant à lui, a déclaré qu’une action agressive sera toujours nécessaire, même s’ils ne peuvent pas arrêter complètement le virus.

“Une fois que nous aurons dépassé la première augmentation”, a-t-il déclaré, “nous devrons analyser soigneusement nos actions et mettre en place un ensemble judicieux de choses que nous pouvons faire pour maintenir nos systèmes de soins de santé, empêcher une nouvelle augmentation et permettre à l’économie de se remettre sur les rails. mars ».

Chaque communauté aura besoin de ce type de “bouclier défensif” pour isoler les cas et prévenir les épidémies majeures, a déclaré le Dr David Nabarro, envoyé spécial de l’Organisation mondiale de la Santé pour Covid-19, dans une interview à NBC “Meet the Press”. le dimanche.

Pourtant, Nabarro a déclaré que son agence pense que le nouveau coronavirus “va être un virus qui hantera la race humaine pendant longtemps”, jusqu’à ce qu’un vaccin soit développé.

Déclarations contradictoires sur le fonctionnement réel du modèle

Dans des interviews la semaine dernière, des représentants de l’IHME, l’institut derrière le modèle, ont offert des comptes rendus contradictoires sur le fonctionnement exact des projections et pourquoi le modèle prédit qu’il n’y aura presque aucun décès cet été.

Chaque modèle est basé sur deux choses: les données et les hypothèses. Le modèle IHME en particulier est basé sur la trajectoire de la pandémie dans d’autres pays, comme l’Italie et la Chine, et suppose que les États-Unis suivront une tendance similaire.

Essentiellement, il utilise ces expériences passées pour prédire l’avenir, affinant ses projections à mesure que de nouvelles données américaines entrent. USA et à l’étranger.

Selon la page d’accueil du modèle, l’IHME est également basé sur une autre hypothèse: “la distance sociale totale jusqu’en mai 2020”.

Mais la langue précédente sur le site Web de l’institut, qui a depuis été supprimée, a déclaré que l’analyse “suppose une distanciation sociale continue jusqu’à la fin de la période modélisée (4 août 2020)”.

C’est une différence importante: si peu de personnes sont autorisées à sortir pendant l’été, cela explique pourquoi peu de décès se produiraient.

Un enseignant du secondaire, Ali Mokdad, a confirmé mercredi à . que la langue ci-dessus était correcte. “Nous supposons que les mesures resteront en vigueur jusqu’à la fin de la pandémie (jusqu’en août)”, a-t-il déclaré dans un courriel.

Une porte-parole de l’institut, Amelia Apfel, a déclaré mardi à . que “nous ne prévoyons pas comment la courbe changerait si la distanciation sociale était levée avant le 4 août”.

Mais dans un appel jeudi soir, le directeur de l’institut Murray a proposé une explication différente, affirmant que le modèle suppose que d’autres mesures, et non une distanciation sociale, suffiront à empêcher la réapparition du virus.

Interrogé sur l’écart, il a déclaré qu’il n’était pas en mesure de parler pour les autres et qu’il parlerait plus tard à ..

Plus tard dans la nuit, l’IHME a envoyé à . une déclaration disant que le modèle suppose que des mesures de distanciation sociale sont adoptées “jusqu’à ce que l’épidémie, dans sa phase actuelle, atteigne le point où les décès sont inférieurs à 0,3 par million “

L’institut a ajouté: “Sur la base de nos dernières projections, nous nous attendons à ce que les mesures de distanciation sociale soient en vigueur jusqu’à la fin du mois de mai.” Les futures versions du modèle, a déclaré l’IHME, devront analyser d’autres stratégies après une distanciation sociale.

Les experts étrangers sont également sceptiques

La semaine dernière, l’institut a publié des dépistages de coronavirus pour une variété de pays européens, dont le Royaume-Uni. Mais les experts ont rapidement rejeté les prévisions, qui ont depuis changé de façon spectaculaire.

Le modèle estimait à l’origine que 66 000 personnes mourraient du coronavirus au Royaume-Uni début août. Mais dimanche, l’IHME avait abaissé ces estimations à environ 37 500 décès, sans prédiction de décès après le 31 mai.

“Personnellement, je pense que le modèle est assez inutile”, a déclaré Keith Neal, professeur émérite d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’Université de Nottingham.

Il a dit qu’il n’avait examiné que les données britanniques, mais a ajouté que “clairement, tout modèle qui devait être examiné rapidement en quatre ou cinq jours n’était clairement pas approprié pour le Royaume-Uni”.

En supposant que les pays pourront empêcher toute résurgence du virus, Neal a déclaré: “Je ne pense pas que nous puissions réduire la transmission à zéro, même si nous gardons notre distance sociale”.

Sur son site Internet, l’IHME indique que “nos prévisions de zéro décès en juillet et août supposent que des mesures appropriées sont prises pour empêcher la réintroduction de covid-19 d’un autre État ou pays”.

Mais David Spiegelhalter, président du Winton Center for Risk and Evidence Communication de l’Université de Cambridge, a déclaré sans ambages: “Cela semble être une hypothèse énorme et probablement irréaliste.”

Le modèle a des projections pour l’été, mais a été initialement conçu pour le pic du virus.

Le Dr Deborah Birx, coordinatrice de la réponse aux coronavirus à la Maison Blanche, a cité à plusieurs reprises le modèle IHME lors de conférences de presse, et les journalistes ont souvent posé des questions aux responsables à ce sujet également.

Mais alors que le modèle fait des prévisions pour l’été, il a été initialement conçu pour projeter les besoins en soins de santé lors de la première vague du virus, en particulier à son apogée, lorsque les ressources sont épuisées.

“Ces prévisions ont été élaborées pour aider les hôpitaux et les systèmes de santé à se préparer à l’augmentation du nombre de patients covid-19 dans les semaines à venir”, selon une question fréquemment posée sur le site Web du modèle.

“Je pense que le modèle IHME est très utile, et a évidemment conduit une grande partie de la planification des politiques et de la réponse de santé publique”, a déclaré le Dr Thomas Tsai, chirurgien et chercheur en politiques de santé au Brigham and Women’s Hospital et de la Harvard Chan School of Public Health.

Il est important de réaliser, a déclaré Tsai, que «ce n’est encore qu’un modèle de ce à quoi le monde pourrait ressembler. Et il y a de nombreux paramètres que les meilleurs modèles ne peuvent pas prendre en compte ».

Il peut y avoir une récurrence de cas au cours de l’été ou de l’automne, a-t-il déclaré, mais en ce qui concerne l’analyse de l’IHME, “nous devons également examiner quel objectif, quel objectif il modélisait”.

Murray, le directeur de l’IHME, a déclaré à . que “nous nous sommes vraiment concentrés sur la modélisation de cette première vague, et quand nous avons commencé la modélisation, je pense que nous ne savions vraiment pas, et quand nous avons créé l’outil [visualización]Je ne savais vraiment pas quand ce serait fait. “

Si les gens interprètent zéro chance de résurgence, il a dit: “Ce n’est pas correct, car ce serait une deuxième vague, et nous devrions probablement le clarifier.”

Mais Murray a déclaré: “La façon dont nous avons été, ou pensons, est que personne ne voudra avoir une deuxième vague.”

Cela signifie que “nous trouverons une sorte de politiques qui seront basées sur les tests, la recherche des contacts et la quarantaine et le contrôle des frontières, ces quatre éléments pour atténuer le risque d’une deuxième vague”, a-t-il déclaré.

Interrogé sur des déclarations contradictoires concernant les hypothèses sous-jacentes du modèle, qui ne laisseraient presque aucun décès cet été, Murray a déclaré: “C’est la partie à laquelle nous devons réfléchir et nous assurer que nous communiquons clairement. Je pense que nous devons arrêter de montrer juillet et août dans l’outil pour cette raison, c’est sûr. »

