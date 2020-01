Un mort et trois blessés dans la violation la plus grave du cessez-le-feu en Libye | Monde

Au moins un citoyen marocain est décédé aujourd’hui et trois Libyens ont été blessés dans une attaque attribuée aux forces placées sous le commandement du maréchal Jalifa Hafter à la base aérienne de Maitiga, le seul aéroport en activité à Tripoli, dans lequel il semble que la violation la plus grave à ce jour du cessez-le-feu conclu il y a deux semaines avec la médiation de la Russie et de la Turquie.

“Le décès est un opérateur de base et les blessés, qui ont été transférés à l’hôpital, sont un père et leurs deux enfants. Ils ont été touchés par les roquettes”, a-t-il déclaré à Efe Amin al Hashemim, conseiller en santé à le gouvernement d’accord national soutenu par l’ONU à Tripoli (GNA).