Un nombre croissant d’experts de la santé disent que les gens devraient porter des masques faciaux au milieu de la crise du nouveau coronavirus

Les masques sont-ils efficaces pour protéger le coronavirus? 2:27

(.) – C’est le débat qui se fait entendre dans le monde: faut-il ou non porter un masque lors de la pandémie du nouveau coronavirus?

Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé, lundi, sa recommandation de ne porter un masque que si une personne est malade ou prend soin d’une personne malade, un nombre croissant d’autres experts de la santé soutiennent que les gens devraient porter masques pour aider à prévenir la propagation du virus.

«Nous n’allons pas porter de masques pour toujours, mais cela pourrait être pour une courte période après que nous ayons recommencé. Je pourrais voir quelque chose comme ça se produire pendant une période de temps », a déclaré le président Trump lundi lors d’un briefing à la Maison Blanche.

Trump: Nous augmenterons la production d’éléments de protection pour lutter contre les coronvirus

Une source proche du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche a déclaré à . que l’idée de demander aux Américains de porter des masques faciaux pendant une période de temps pendant la pandémie est probablement sous “discussion sérieuse”. Et le Washington Post a rapporté que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis envisagent sérieusement de modifier les directives en ce qui concerne l’utilisation de masques de protection par le public général.

Tom Inglesby, directeur du Johns Hopkins Center for Health Safety, a écrit dans un fil Twitter dimanche que «les membres du grand public devraient porter des masques en tissu non médicaux lorsqu’ils sortent en public, dans un effort social supplémentaire pour arrêter la propagation du virus. “

Le Dr Scott Gottlieb, un ancien commissaire de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA), a également écrit dans un message Twitter dimanche qu’une recommandation du CDC pour les consommateurs est que «utiliser Les masques en coton (avec des directives sur la façon de créer ces produits à partir d’articles ménagers) peuvent améliorer la sécurité et réduire la propagation et ne pas peser sur la chaîne d’approvisionnement des hôpitaux.

Les experts de l’OMS et des CDC soutiennent depuis longtemps que les personnes qui ne sont pas malades ou qui prennent soin d’une personne malade devraient laisser des masques faciaux dans la chaîne d’approvisionnement médicale pour les agents de santé qui en ont le plus besoin.

Actuellement, le CDC recommande que si vous n’êtes pas malade, “vous n’avez pas besoin de porter un masque facial à moins que vous ne preniez soin d’une personne malade.” Cependant, en Chine, où la pandémie a commencé, le CDC chinois a recommandé de “porter un masque en sortant”.

Certains experts qui ont préconisé que les gens portent des masques ont souligné des recherches antérieures montrant l’efficacité des masques contre la propagation de la grippe et les premières recherches sur covid-19.

Une étude publiée dans le Journal of Hospital Infection en 2013 a révélé que les masques chirurgicaux pouvaient aider à réduire l’exposition au virus de la grippe infectieuse dans l’air. Les données préliminaires sur la façon dont le virus a été éliminé par 13 patients de 19 ans au Centre médical de l’Université du Nebraska soutiennent «l’utilisation de précautions d’isolement aéroportées», telles que des masques. Les premières données ne sont actuellement pas publiées dans une revue à comité de lecture.

.