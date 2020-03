Un nouveau coronavirus peut durer jusqu’à trois jours sur les surfaces, selon une étude

Voilà comment Covid-19 peut être mortel 1:09

(CNN) – Le coronavirus responsable de la pandémie actuelle peut vivre sur des surfaces en plastique et en acier inoxydable jusqu’à trois jours, selon des chercheurs dans une étude publiée sous forme de lettre au rédacteur en chef du New England Journal of Medicine.

Et il peut rester dans les aérosols, en suspension dans de petites particules ou gouttelettes, pendant trois heures, selon l’étude.

L’étude, financée par les National Institutes of Health des États-Unis, a été initialement publiée en ligne la semaine dernière, mais plus de détails ont été publiés dans la lettre de mardi.

Essentiellement, l’étude constate que la stabilité de ce virus du SRAS-CoV-2, qui cause la covid-19, est “similaire à celle du SARS-CoV-1 dans les circonstances expérimentales testées”.

Le SRAS-CoV-1 est le virus qui a provoqué l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2002.

Les résultats permettent aux chercheurs de mieux comprendre combien de temps le nouveau coronavirus peut rester sur les surfaces et dans l’air, bien que les scientifiques aient déclaré que davantage de recherches étaient nécessaires.

Quelques faits saillants des résultats, selon la lettre de mardi:

Le nouveau coronavirus était viable jusqu’à 72 heures après avoir été placé dans de l’acier inoxydable et du plastique.

Il était viable jusqu’à quatre heures après avoir été placé sur du cuivre et jusqu’à 24 heures après avoir été placé sur du carton.

Dans les aérosols, il est resté viable “pour la durée de notre expérience” de trois heures.

L’étude indique que la transmission du nouveau coronavirus est possible par les aérosols et les matériaux, “car le virus peut rester viable et infectieux dans les aérosols pendant des heures et sur les surfaces pendant des jours”, ont écrit les chercheurs.

“Ces résultats font écho à ceux du SRAS-CoV-1, dans lesquels ces formes de transmission étaient associées à une” propagation en milieu hospitalier et à des “événements de superpropagation”, dans lesquelles un cas peut déclencher des dizaines ou des centaines de cas, ont écrit les chercheurs.

Ils continuent d’enquêter

Une étude distincte publiée le mois dernier dans The Journal of Hospital Infection a révélé que les coronavirus humains, tels que celui qui cause le SRAS, persistent sur les surfaces inanimées, y compris les surfaces en métal, en verre ou en plastique pendant neuf jours si cette surface n’a pas été désinfectée. .

Cela intéressait les chercheurs, car le virus du SRAS est le plus proche connu du nouveau virus.

Les chercheurs continuent d’analyser combien de temps le nouveau coronavirus peut rester sur les surfaces et même dans l’air, a déclaré le Dr Maria Van Kerkhove, épidémiologiste des maladies infectieuses à l’Organisation mondiale de la santé, lors d’une conférence de presse lundi.

“Comme vous le savez, il s’agit d’un virus qui se transmet par gouttes et ce sont de petits morceaux de liquide”, a expliqué Van Kerkhove. “Quand ils sortent d’une personne infectée, ils vont une certaine distance puis s’installent … dans cette situation, dans les centres de santé, il est très important que les agents de santé prennent des précautions supplémentaires”, comme porter des masques.

Van Kerkhove a ajouté que lorsqu’une procédure ou une activité générant des aérosols se produit dans un établissement médical, cela augmente le risque que ces particules de gouttelettes “restent dans l’air un peu plus longtemps”.

CDC: comment désinfecter

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. USA (CDC) ont déclaré que le nouveau coronavirus se propagerait principalement par des gouttes respiratoires, telles que des gouttes lors de la toux ou des éternuements.

“Il peut être possible pour une personne de contracter covid-19 en touchant une surface ou un objet infecté par le virus, puis en touchant sa bouche, son nez ou éventuellement ses yeux, mais ce n’est pas censé être le principal moyen de propagation du virus.” il se propage », selon le site Web du CDC.

Dans ses directives pour désinfecter une maison si quelqu’un est malade, le CDC recommande de nettoyer et de désinfecter les surfaces et les objets fréquemment touchés, tels que les tables, les comptoirs, les interrupteurs d’éclairage, les boutons de porte et les poignées d’armoire.

Le nettoyage se ferait à l’eau et au savon, et la désinfection se ferait avec certaines solutions de blanchiment ou d’alcool décrites sur le site Web du CDC, ou des désinfectants homologués par l’EPA.

