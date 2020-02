Un nouveau squelette clé de Néandertal découvert pour étudier les rites funéraires | L’avenir

Une équipe de chercheurs a découvert dans la grotte de Shanidar – dans les contreforts du Kurdistan irakien – un squelette néandertalien qui sera essentiel pour enquêter sur les pratiques mortuaires de cette espèce humaine disparue il y a environ 40000 ans.

Le squelette – le premier à apparaître depuis plus de vingt ans – a été découvert dans l’un des sites archéologiques les plus importants du siècle dernier, Grotte de Shanidar, fouillé pour la première fois dans les années 1950 par l’archéologue Ralph Solecki.

De cette fouille, les restes partiels de neuf hommes, femmes et enfants néandertaliens ont été mis au jour. Certains étaient groupés et d’autres avaient des restes de vieux pollen autour, des détails qui pour Solecki étaient la preuve que ces humains ont enterré leurs morts et utilisé des fleurs dans leurs rites funéraires.

L’hypothèse de “l’enterrement de fleurs” a non seulement capturé l’imagination populaire mais a également conduit à repenser cette espèce – jusque-là considérée comme “non intelligente” – et a ouvert un débat qui s’est prolongé pendant des décennies et qui a divisé la communauté scientifique entre ceux qui croient que les Néandertaliens pratiquaient des rituels de mort et ceux qui ne les croient pas capables d’une telle sophistication culturelle.

Un demi-siècle plus tard, une équipe de chercheurs est retournée dans l’ancien fossé de Solecki pour collecter de nouveaux échantillons de sédiments et a découvert les os broyés du crâne et du torse d’un nouveau Néandertalien: Shanidar Z.

Les premières analyses suggèrent qu’il a plus de 70 000 ans et, bien que le sexe reste à déterminer, les dents indiquent qu’il s’agit d’un “adulte d’âge moyen à avancé”.

Retour à Shanidar

La découverte, publiée aujourd’hui dans la revue Antiquity, a été réalisée par des scientifiques des universités John Moores de Cambridge, Birkbeck et Liverpool, avec la collaboration de la Direction générale des antiquités du Kurdistan et de la Direction des antiquités de la province de Soran.

Cette découverte contribuera à faire progresser la compréhension de cette espèce humaine car “il y a soixante ou même cent ans, les techniques archéologiques étaient plus limitées” mais avec les technologies modernes et l’ADN ancien, de nombreuses questions que nous nous sommes posées jusqu’à présent peuvent être révélées. a expliqué Emma Pomeroy du Département d’archéologie de Cambridge, auteur principal de l’article.

La nouvelle fouille dans la grotte Shanidar a commencé en 2014, aux mains de Graeme Barker, du McDonald Institute of Archaeology de Cambridge, mais seulement deux jours plus tard, la menace d’ISIS a forcé l’arrêt du projet jusqu’à l’année suivante.

“Nous pensions qu’avec de la chance, nous pourrions trouver les endroits où des restes de Néandertal ont été trouvés dans les années 50, pour essayer de dater les sédiments environnants. En aucun cas, nous ne nous attendions à trouver de nouveaux os de Néandertal”, a rappelé Barker.

Un crâne et un coussin

Mais en 2016, dans l’une des parties les plus profondes du fossé, une côte a émergé du mur, suivie d’une vertèbre lombaire et des os d’une main droite serrée. Après avoir soigneusement creusé les sédiments de la région, l’équipe a retiré le squelette.

En 2019, un crâne complet est apparu, aplati par des milliers d’années de sédiments, et les os du haut du corps presque jusqu’à la taille, avec la main gauche placée sous la tête comme un petit coussin.

Avec tous ces restes – qui sont en cours de numérisation -, les chercheurs analysent des échantillons de sédiments trouvés dans la région tels que des coquillages, des os de souris et de vieux escargots, et des traces de pollen et de charbon de bois, éléments qui pourraient offrir de nouvelles informations sur les aspects Les Néandertaliens comme la cuisine ou le fameux “enterrement de fleurs”.

Pour Barker, il existe “des preuves solides que Shanidar Z a été délibérément enterré” et “si les Néandertaliens ont utilisé la grotte de Shanidar pour enterrer à plusieurs reprises leurs morts, leur comportement” mort, suggérerait une complexité culturelle de haut niveau “”, conclut-il. EFE