Un nouveau télescope étudiera les champs magnétiques solaires | L’avenir

Lorsque les Caraïbes ont été frappées par l’ouragan Irma en 2017, la destruction matérielle n’était pas le seul problème: les communications ont été rendues inutiles 8 heures en raison des éruptions magnétiques du Soleil, un phénomène que la National Science Foundation veut étudier avec son nouveau télescope solaire, Daniel K. Inouye.

Les champs magnétiques solaires peuvent affecter les communications par satellite, désactiver les réseaux électriques et provoquer des coupures de courant dans des technologies telles que le GPS, comme cela s’est produit en 2017.

Actuellement, les autorités peuvent difficilement prévoir ces événements météorologiques spatiaux, mais la qualité et le détail de la capture des 4 mètres d’équipement optique du nouvel appareil de la National Science Foundation (NSF) donnent l’espoir que l’étude de Les champs magnétiques progressent à pas de géant dès maintenant.

Construit par l’Observatoire solaire national de la NSF et administré par l’Association des universités pour la recherche en astronomie (AURA), le télescope solaire Inouye combine une lentille de 4 mètres, la plus grande au monde pour un télescope solaire, et des conditions de visibilité incomparable depuis le sommet du volcan Haleakala, haut de 3000 mètres et situé sur l’île hawaïenne de Maui.

Un nouvel espoir

Le directeur de la NSF, France Córdova, a expliqué que les images captées par le nouveau télescope, dont les premières ont été publiées mercredi, nous permettront de mieux comprendre les champs magnétiques de l’étoile et la météorologie spatiale qui leur est liée.

“Ce télescope améliorera nos connaissances sur ce qui régit la météo spatiale et contribuera donc à mieux prévoir les tempêtes solaires”, a déclaré Córdova dans un communiqué.

De la NSF, ils expliquent que déchiffrer le mystère que supposent les champs magnétiques solaires permettrait de prédire les conséquences qui en découlent, jusqu’à 48 heures à l’avance, contrairement aux 48 minutes actuelles, un temps qui aiderait à sécuriser les réseaux électriques et d’autres infrastructures, ainsi comment mettre les satellites en “mode sans échec”.

Les photographies publiées ce jour sont la première étape dans cette direction, car elles montrent la surface solaire avec des détails sans précédent. En eux, vous pouvez voir un motif de plasma “bouillonnant”, un phénomène qui est le résultat d’un plasma chaud qui émane du centre de l’étoile et sort à l’extérieur, où il se refroidit puis retourne à l’intérieur de l’étoile.

“Ce n’est qu’un début”

Pour David Boboltz, directeur de la division des sciences astronomiques de la NSF, ces images “ne sont qu’un début”.

Boboltz est convaincu que “le télescope solaire d’Inouye collectera plus d’informations sur notre soleil pendant les cinq premières années de sa vie que toutes les données solaires collectées depuis que Galileo a pointé un télescope vers le soleil en 1612”. EFE