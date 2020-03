Avec des réunions de famille plus intimes et d’autres coutumes altérées par le coronavirus, les Iraniens célèbrent ce vendredi le début de l’année 1399 du calendrier perse avec le désir de vaincre prochainement une pandémie qui a fait plus de 1400 morts dans le pays.

Le coronavirus a sans aucun doute influencé le “Noruz” ou Nouvel An, une fête avec plus de 3000 ans d’histoire qui marque l’équinoxe de printemps et qui a été déclarée patrimoine immatériel par l’Unesco il y a une décennie.