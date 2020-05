Un Pemex déjà malade connaît des pertes historiques au début de la crise mondiale | Entreprises mexicaines

Petróleos Mexicanos (Pemex) a fait état jeudi d’une perte nette de 562 531 millions de pesos (23 913 millions de dollars) de janvier à mars 2020, alors que la crise mondiale ne faisait que commencer, un résultat plus de quinze fois supérieur à ce qu’il avait perdu dans le même Durée 2019.

En seulement trois mois, Pemex a perdu plus que la totalité de 2019, lorsqu’elle a enregistré des pertes de 18367 millions de dollars, soit près du double des 9,575 millions de dollars qu’elle avait également perdus en 2018.

Malgré la promesse du nouveau gouvernement de sauver l’entreprise publique et les données historiques, le directeur adjoint du budget et de la comptabilité de la compagnie pétrolière, Carlos Cortez, a cité la guerre des prix du pétrole, la crise économique des coronavirus et la dépréciation du peso comme les principaux facteurs.

“La situation géopolitique qui a influé sur les prix du mix pétrolier mexicain, ainsi que la baisse des volumes d’exportation et la baisse de la demande nationale de carburants provoquée par la pandémie de COVID-19, ont affecté les revenus de Pemex. plus bas que prévu “, at-il dit.

Seules les ventes au Mexique ont chuté de 20,7% par an, à 157 782 millions de pesos (6 711 millions de dollars), tandis que les exportations ont diminué de 19,4% à 125 141 millions de pesos (5 322 millions de dollars).

Pour cette raison, les revenus se situaient à 284 110 millions de pesos (12 084 millions de dollars), soit une baisse annuelle de 20,3%.

Avec une valeur moyenne de 40,9 $ le baril au premier trimestre, le mix pétrolier mexicain s’est échangé à 15,6 $, soit 38% de moins que le prix moyen du premier trimestre de 2019.

MAIS ILS PRODUISENT PLUS

Malgré les pertes et la baisse de la demande, la production de pétrole brut et de condensats de Pemex a augmenté de 3,7% pour atteindre une moyenne de 1 759 millions de barils par jour (Mdb), “en raison des stratégies mises en œuvre par cette administration”, a déclaré Alberto. Velázquez, Directeur Corporate Finance.

“C’est une grande réussite”, a-t-il déclaré lors de l’appel aux investisseurs.

Les dirigeants ont assumé le soutien du gouvernement fédéral pour 2020 pour un montant allant jusqu’à 156 158 millions de pesos (6 495 millions de dollars).

Cela comprend un décret publié la semaine dernière par le président Andrés Manuel López Obrador, qui a accordé une relance budgétaire allant jusqu’à 65 000 millions de pesos (2 703 millions de dollars) malgré l’insistance qu’il ne sauvera pas les entreprises en raison de la crise des coronavirus.

Le président a choisi de renforcer les activités de Pemex, dans le but de raffiner 1 million de barils par jour en mai.

AVERTISSEMENT FORT

Pendant ce temps, les analystes consultés par Efe ont fait valoir qu’il était impossible d’attribuer toutes les pertes à la crise des coronavirus, depuis que le gouvernement mexicain a décrété l’urgence sanitaire le 30 mars, lorsqu’il a suspendu les activités non essentielles de l’économie.

“Nous verrons les effets du coronavirus dans ce trimestre, qui est le deuxième, il y avait encore de la demande dans les premiers jours de mars. Les prix commencent à s’effondrer en mars. Janvier et février étaient relativement normaux”, a expliqué l’analyste énergétique lors d’un entretien. Gonzalo Monroy, associé directeur du cabinet de conseil GMEC.

Un signe que les prochains résultats seront très probablement pires se reflète dans la discussion de l’Organisation des pays et alliés exportateurs de pétrole (OPEP +) en avril, lorsqu’après une négociation difficile, une coupe a été convenue qui n’a pas empêché le baril mexicain d’atteindre un Prix ​​négatif historique de -2,37 dollars.

Comme l’ont expliqué les dirigeants, Monroy a attribué une partie des pertes à la dépréciation de la monnaie nationale, qui était en moyenne de 23,52 pesos par dollar, ce qui a entraîné une perte de change de 469,2 milliards de pesos (19,516 millions de dollars).

Malgré cela, considérant que des pertes mineures étaient attendues, le spécialiste a remis en question les dépenses de Pemex dans des activités non rentables, telles que le raffinage, qui ont perdu 12,5 dollars le baril.

“Cela vous parle également d’une très mauvaise gestion du profil financier de Pemex, car généralement pour se protéger contre les hausses de prix, des programmes de couverture de deux types sont également mis en place: un taux de change et un taux d’intérêt”, a-t-il déclaré.

Pour mesurer l’ampleur, la perte de Pemex au premier trimestre 2020 équivaut à 2,3% du PIB national, a expliqué Gabriela Siller, directrice de l’analyse économique et financière de Banco Base.

C’est aussi un montant près de trois fois le budget conjoint des secrétariats de la Sécurité, de la Marine et de la Défense, a précisé Siller.

“Cela ne compte même plus comme un réveil, c’est que vous voyez que la maison s’est déjà effondrée, c’est-à-dire qu’il n’y a aucun moyen de la retourner”, a déclaré Monroy.