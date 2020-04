Un plan sans vieilles recettes: le pari économique d’AMLO pour faire face aux effets du coronavirus

Les hommes d’affaires déçoivent le plan économique d’AMLO 4:09

(. espagnol) – Ce qui inquiète le plus Blanca Sánchez, une vendeuse de jus dans le nord de la capitale mexicaine, c’est de ne pas pouvoir sortir et retrouver sa vie. Il est en quarantaine depuis une semaine après que les autorités ont décrété une urgence sanitaire qui compte des millions de personnes dans leurs maisons à titre préventif pour empêcher une propagation accélérée de la maladie.

“Je ne sais pas comment je peux survivre à cela, je ne peux plus sortir pour vendre, je vais perdre mes clients qui sont toujours venus le matin ou l’après-midi pour prendre un jus”, dit-elle en détresse.

Mais depuis le Palais national le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador a tenté ce dimanche de calmer les esprits de ceux qui, comme Blanca Sánchez, craignent de se retrouver sans leurs revenus et sans emploi pendant la période de contingence.

“Nous allons sauver le peuple, que cela soit également compris”, a déclaré le président à propos de sa proposition qui visera à bénéficier à 22 millions de personnes, y compris celles de l’économie informelle, à travers des programmes de bien-être. Des programmes qui seront financés par les économies du fonds de stabilisation des revenus budgétaires, par des ressources conservées dans des trusts et également par l’argent provenant des enchères de biens saisis du crime organisé dans le pays.

Selon une analyse du Centre stratégique latino-américain de géopolitique (Celag), l’économie informelle au Mexique représente 25% du produit intérieur brut. Un secteur de la population qui «vit quotidiennement» sans salaire fixe et qui est resté pratiquement sans protection après l’urgence sanitaire, car la plupart de ceux qui le composent sont restés chez eux, soit par peur de la contagion, soit pour se conformer aux mesures sanitaires imposées. par le gouvernement pour empêcher la propagation du coronavirus.

Mais le président du Mexique a souligné que ses programmes comprennent également des aides aux personnes âgées, aux jeunes sans emploi, en plus des crédits. Un million au total, pour les petites entreprises informelles, pour les agriculteurs et les pêcheurs … “C’est la formule de l’augmentation des investissements publics pour la création d’emplois, de l’octroi de prêts aux petites entreprises familiales qui cherchent la vie comme elles le peuvent, au jour le jour . Nous n’allons pas les laisser en détresse, a assuré López Obrador, qui a promis de ne pas appliquer de vieilles recettes qui incluaient des renflouements bancaires ou la grande entreprise, «d’en haut», comme le dit le président.

Ceux qui ont été exclus du soutien font partie du secteur des entreprises, dont les dirigeants ont jugé le programme émergent de López Obrador insuffisant, ils lui ont donc demandé des avantages fiscaux, des impôts différés et une réduction de la pression fiscale pour avoir un minimum de liquidités. cela leur permet de payer les salaires et les avantages sociaux aux travailleurs, des concessions qui leur permettront de garder une source de travail à un moment où une grande partie de l’usine de production est arrêtée par l’urgence.

Certains pensent que ne pas soutenir les petites, moyennes et grandes entreprises pourrait se retourner contre eux. “Sans une classe moyenne forte et soutenue, ce qui fait croître les pays, ce qui les fait avancer, pas assez de ressources peuvent être détonées pour continuer à soutenir ces programmes sociaux pour les plus pauvres”, a déclaré Tatiana à Aristegui Noticias. Clouthier, député du parti du Mouvement de régénération nationale, fondé par l’actuel président López Obrador. Clouthier a assuré que les législateurs analysent les demandes du secteur pour atténuer l’impact de la crise due au coronavirus.

Il faudra voir maintenant si la couverture est suffisante pour tout le monde et si la prescription économique du président sera la meilleure pour atténuer l’impact de la crise par covid-19. “Il n’y aura pas d’autre plan, car je voyais sur les réseaux sociaux que certains se disaient” Et où est le plan? Nous n’entendons rien », a déclaré le président lundi lors de sa conférence du matin, se référant au fait que les hommes d’affaires continuent de penser qu’un soutien possible viendra pour les hommes d’affaires mexicains.

