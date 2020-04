Un prêtre de New York offre des services funéraires en ligne pour le coronavirus

L’épidémie de coronavirus traque les États-Unis, mais surtout la région de New York, où plus de 180 000 cas et 8 627 décès ont déjà été signalés jusqu’à présent.

Le Gouverneur Andrew Cuomo a demandé que toutes les précautions soient prises pour empêcher une nouvelle propagation du virus. L’une des mesures imposées a été l’interdiction des célébrations religieuses, en particulier en cette période de Pâques.

Pour cette raison, le père Fernando Echeverri de la paroisse Holy Name of Mary de Valley Stream (Long Island) reconnaît, dans une interview avec le Voice of America, Que la situation est «critique», raison pour laquelle elle a dû chercher de nouvelles options pour continuer à offrir ses services religieux.

De nombreux paroissiens de la paroisse d’Echeverri sont tombés malades ou ont eu un être cher qui a perdu la vie à cause du coronavirus. LA PRESSE / VOA

Grâce aux nouvelles technologies, le prêtre a pu être en contact avec plusieurs malades et ainsi donner les huiles saintes. Pour des raisons de sécurité, vous n’êtes pas autorisé à entrer dans les installations de l’hôpital.

«Ici, à Long Island, nous sommes critiques. Beaucoup sont infectés chez eux et d’autres sont connectés dans les hôpitaux, j’ai beaucoup d’amis qui sont connectés », a-t-il raconté sur le succès de ses services télématiques.

Le prêtre a expliqué comment il avait procédé à ce type de rituel religieux à l’époque du coronavirus: «Je donne la bénédiction, de cette façon, ils ont mis la personne très près (par téléphone). Je lui donne l’absolution pratiquement d’ici, une prière et un peu de force. »

De nombreux paroissiens de son église sont tombés malades du COVID-19 ou ont des parents qui ont perdu la vie à la suite de cette pandémie fatale. Le curé de cette église de New York avait une mémoire spéciale pour les victimes et a expliqué qu’il leur avait dédié une cérémonie spéciale via Internet.