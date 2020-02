Un problème mécanique a laissé Felipe Orts sans options, malgré un retour | Sports pratiques

Un problème mécanique inopportun a relégué les dernières positions à l’espagnol Felipe Orts, mais sa réaction lui a permis de terminer à la 14e place dans la course élite de Championnat du monde de cyclocross 2020 à Dübendorf (Suisse), où il y a eu une nouvelle exposition du néerlandais Mathieu Van der Poel pour remporter son troisième arc-en-ciel devant le Britannique Thomas Pidcock et le Belge Toon Aerts.

Iván Feijóo, sixième au test Sub’23, a remporté la meilleure position de ces Coupes du monde samedi, où il est arrivé avec de grands espoirs après avoir été sacré champion d’Espagne dans la catégorie et avoir remporté le Top10 lors des deux dernières Coupes du monde.

Le cycliste de La Vila Joiosa Orts a bouclé en 2019 également une course du plus au moins, roulant pour une bonne partie de la compétition avec les meilleurs pour finalement céder quelques places et tomber à la 12e place. Cette année, le scénario de la course a été marqué par un problème mécanique pour l’espagnol dans les premiers temps. Un événement qui l’a envoyé à la queue d’une course déjà lancée, rapporte le RFEC.

Orts, qui occupe cette année la dixième position du classement UCI, a pu sauver des forces dans le dernier virage pour porter un coup dur à ses compagnons de route, le Français Steve ChaIinel et le frère aîné du champion du monde, David Van der Poel, debout à la quatorzième place.

“Je suis assez bien parti, mais dans le premier virage, quelqu’un a dû me donner le dos, la chaîne est sortie et le câble de changement m’a arraché. J’ai passé le premier tour du dernier. Sachant que le circuit était si dur J’ai réglé mon rythme et c’est comme ça que je suis allé au final. Je pense que j’ai toujours couru dans les couloirs et à la fin le 14, je pense que nous pouvons être heureux “, a-t-il déclaré.

Kevin Suarez Il a tiré une grande partie de la course entre les 25e et 30e places et a finalement terminé 27e.

Carrière U23 féminine et junior masculine

Quant aux femmes de moins de 23 ans, Sofia Rodriguez Il a pris un bon départ, se faufilant dans le top 15. Le Valencien a perdu quelques soufflets dans les premières mesures, pour terminer à la 17e place.

Les autres membres de l’équipe nationale espagnole ont roulé un peu plus loin tout au long de la course. Irene Trabazou, le 24; Paula Suarez, 25e; et Sara Bonillou le 30.

La course masculine junior a également été marquée au départ Igor Arrieta pour une petite prise qui coupe le groupe de tête de lit. Le Navarrais, cependant, récupérait des positions pour, déjà dans la section finale, perdre à nouveau quelques soufflets, terminant en 40e position. Alain Suarez, 46º; Aitzol Sasieta, 53º; Sergio Diego, 55º; et Miguel Diaz, 56º.

