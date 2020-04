Un rapport de la BID sur les prisons d’Amérique latine fait état d’une surpopulation carcérale au Nicaragua

Le 2 avril, la Banque interaméricaine de développement (BID) a publié un résumé de l’étude intitulée: “A l’intérieur des prisons d’Amérique latine et des Caraïbes: un regard au-delà des barreaux”, qui s’est achevée en 2019 et confirme la un état de surpopulation et de conditions sanitaires épouvantables dans les prisons du continent.

Ces conditions en font un foyer de contagion alarmant avant Covid-19, pour lequel des émeutes se sont développées dans ces systèmes carcéraux, comme celui du Brésil et de la Colombie qui a fait 23 morts, par crainte de ceux qui sont privés de liberté de contracter le mortel la maladie.

Le Nicaragua n’agit pas contre le surpeuplement

En outre, différents gouvernements ont mis en œuvre la décongestion des prisons par différentes méthodes juridiques. Cependant, au Nicaragua, aucune mesure préventive n’a été prise et aucune méthode légale n’a été appliquée pour décongestionner les systèmes pénitentiaires.

Par exemple, ce lundi, cela faisait huit jours que les avocats et les membres de leur famille avaient déposé des mémoires demandant des modifications aux différentes mesures de précaution de la prison, mais les juges n’ont pas encore donné de réponses, a déclaré l’avocat Yonarqui Martínez.

L’étude a été réalisée dans 14 pays et 11 000 détenus ont été interrogés, bien que des enquêtes n’aient pas été menées au Nicaragua, il semble que leurs prisons ont presque doublé leur capacité. De plus, la réalité de ce pays est connue à travers les plaintes des détenus et de leurs familles.

«Nos prisons sont non seulement surpeuplées de détenus dans un petit espace, mais elles sont pleines de prisonniers en attente de condamnation. Il n’y a pas de divisions appropriées entre les criminels de différents niveaux de dangerosité. Parfois, il y a un manque de nourriture, d’eau potable et d’espaces pour recevoir les visites des familles et mener des activités éducatives », lit le résumé de l’étude de la BID.

La semaine dernière, des membres de la famille des personnes privées de liberté ont également dénoncé que les gardiens du système pénitentiaire national Jorge Navarro ont menacé de renifler le prisonnier qui avait des masques faciaux, du gel d’alcool et du chlore parmi ses effets personnels, car leur entrée était interdite.

Cela peut vous intéresser: les gardiens du système pénitentiaire nicaraguayen menacent de punir les détenus qui ont des masques faciaux et du gel d’alcool dans leurs cellules

Selon les mères des détenus, la seule chose qu’ils ont faite dans les prisons est de leur mettre un cordon d’eau pour se laver les mains avant d’entrer dans le système pour faire des visites ou laisser des colis alimentaires. Il n’y a eu aucune mesure de visites familiales ou d’activités religieuses. Un autre problème majeur signalé est qu’ils ne permettent l’entrée que de six litres d’eau à boire et, dans ces circonstances pandémiques, ils sont très limités.

Augmentation de la population carcérale

Selon l’étude, depuis 2000, la population carcérale de notre région a augmenté de 120%, tandis que dans le reste du monde, elle était timide de 24%. La croissance alarmante de la population carcérale a effondré les systèmes pénitentiaires et met en danger l’objectif principal de la prison: la réinsertion sociale des détenus.

<< J'ai visité huit fois dans différentes prisons du pays lorsque j'étais à l'Assemblée, j'ai fait des efforts pour améliorer les conditions carcérales, en particulier à 'La Modelo' et dans les cellules de migration pour les sans-papiers, mais les conditions sont toujours précaires. Pour cette raison, en raison de la menace de COVID-19, le gouvernement doit décongestionner les prisons, libérant immédiatement les prisonniers pour des raisons politiques, les détenus ordinaires avec des peines légères et les personnes âgées plus exposées au risque de coronavirus. », A exprimé Agustín Anaya, ancien député et ancien contrôleur de la République.

Il a également ajouté qu’il devait y avoir un protocole pour une éventuelle contagion de Covid-19 au sein de la prison.

L’étude a révélé que les prisons d’Amérique latine et des Caraïbes sont pleines de jeunes. Que le nombre de femmes qui commettent des délits, en particulier contre des biens, a augmenté, alors qu’au Nicaragua, selon les avocats du procès, la majorité des femmes sont coupables de délits de commercialisation de drogue, connue sous le nom de trafic de drogue.

Lire aussi: Le système pénitentiaire nicaraguayen ne permet pas l’entrée de gel d’alcool ou de masques de détenus

On a également appris que le désespoir économique n’est pas la principale cause du crime, car trois détenus sur quatre avaient un emploi juste avant leur arrestation et que la drogue et l’alcool font partie de l’équation dans de nombreux crimes.

“Et quelque chose de très inquiétant: que le cycle de la violence commence dans les foyers, puisque 40% des détenus ont des parents qui ont abusé de l’alcool et ont été victimes de mauvais traitements”, lit le résumé de l’étude qui sera publiée achevée dans les prochains mois.

Ils dorment par terre

L’étude a également révélé que 42% des détenus dorment sur le sol ou que 20% n’ont pas régulièrement accès à de l’eau potable. Cette situation a été dénoncée à plusieurs reprises par des proches de détenus au Nicaragua. “Même les hamacs ne conviennent pas et ils doivent dormir plusieurs fois assis car il y a une invasion de jélépates qui suce leur sang”, a dénoncé la semaine dernière des proches de détenus à Managua Grenade.

Le plus grand obstacle à la compréhension du problème pénitentiaire est le manque d’informations statistiques de qualité, pertinentes et opportunes provenant des différents pays. Le Nicaragua n’échappe pas à cette réalité. Un million et demi de personnes sont actuellement en prison.

La BID explique qu’elle a été chargée de connaître les conditions carcérales afin d’orienter ses programmes et d’apporter des éléments de preuve aux politiques publiques des pays de la région. “Parce que pour résoudre un problème, vous devez d’abord le connaître.”