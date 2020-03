Le gouvernement de la République dominicaine a annoncé dimanche que le premier cas de coronavirus dans le pays avait été diagnostiqué chez un touriste italien de 62 ans, isolé.

L’homme, dont l’identité n’a pas été fournie, est entré dans le pays le 22 février sans symptômes et, deux jours plus tard, a commencé à développer de la fièvre, de la toux et des malaises, selon le ministre de la Santé publique, Rafael Sánchez Cárdenas, dans une roue. de presse.