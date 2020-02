Un réseau social avertit l’adolescent du risque de publication sur des réseaux avec IA | En vedette

Le nouveau réseau social Pesedia utilise des techniques d’intelligence artificielle (IA) et des jeux éducatifs pour avertir les adolescents, de manière très graphique, de la portée et des risques des informations qu’ils publieront sur leurs réseaux sociaux et même de discerner leur niveau de stress lors de l’écriture .

Développé par des chercheurs de l’Université Polytechnique de Valence (UPV), le nouveau réseau aide à utiliser correctement les réseaux, avertit de leur mauvaise utilisation et enseigne aux adolescents à protéger leur vie privée.