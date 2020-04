Un retour au travail sans action déclencherait la propagation de Covid-19 | L’avenir

Si la réintégration face à face en Espagne se faisait sans mesures complémentaires de distanciation sociale et de protection individuelle, l’épidémie de coronavirus se réactiverait et provoquerait “une deuxième courbe de contagion entre 3 et 14 millions de personnes”, selon une étude réalisée avec un simulateur informatique.

Ce simulateur, conçu et validé par des chercheurs de l’Université Carlos III de Madrid (UC3M), du Centre national d’épidémiologie (CNE), du Network Biomedical Research Center Consortium (CIBER) de l’Institut de santé Carlos III (ISCIII) et du Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), permet d’étudier l’évolution de la pandémie en Espagne et en Europe en tenant compte de paramètres tels que le climat, les mesures de distanciation sociale et les transports.

Le simulateur Epigraph

Ainsi, le simulateur, appelé Epigraph, permet d’étudier l’évolution des contagions du virus SARS-CoV-2 et de modéliser la courbe de la maladie en fonction des mesures d’isolement, de prédire son évolution en fonction des activités autorisées et d’évaluer l’effet possible vaccination contre la propagation de l’épidémie.

Les premiers résultats obtenus indiquent qu’à l’heure actuelle en Espagne “le nombre possible de cas dépasse 3 millions de personnes affectées, y compris les personnes asymptomatiques”, a expliqué à l’EFE David Expósito, chercheur au département d’informatique de l’UC3M.

Le simulateur a également recréé le scénario du retour en face à face, une décision qui, si elle n’est pas accompagnée de mesures de distanciation et de protection individuelle, fera se reproduire l’épidémie avec une “très forte probabilité” et enregistrer une seconde courbe des infections entre 3 et 14 millions de personnes, selon les politiques de distanciation qui sont appliquées.

Une deuxième courbe

Pour Expósito, il est “très probable qu’il est inévitable” que, lorsque les mesures d’isolement soient assouplies et que la population reprenne son travail, une deuxième courbe se produise, “le fait est que le pic est plus ou moins grand”, Et cela dépendra de plusieurs facteurs.

“Selon la simulation, nous pensons qu’il y a actuellement trois millions de personnes infectées, mais nous n’avons atteint le pic, il y en a beaucoup plus dans les prochains jours, bien qu’avec une tendance à la baisse”, prévient-il.

À partir de là, «nous avons créé deux scénarios, l’un qui est« assez favorable »et dans lequel les gens retournent au travail progressivement et avec des mesures de protection et de distance sociale qui toucheraient trois millions de personnes et, cette normalité est totale, avec la réouverture des écoles et le retour au travail et à la vie sociale sans mesures complémentaires, ce qui aurait un scénario de 14 millions “.

Différents groupes sociaux

Ce simulateur vous permet également de recréer les caractéristiques sociales de différents groupes de population (étudiants, travailleurs, personnes âgées et chômeurs), leurs relations dans différents contextes (école, travail, domicile et pendant les temps libres) et un modèle de transport qui simule comment ils sont propager le virus entre différentes régions.

En outre, EpiGraph comprend également un modèle de l’interaction entre la propagation du COVID-19 et les facteurs climatiques et météorologiques, tels que la température, la pression atmosphérique et les niveaux d’humidité.

Des scientifiques du Centre de Wuhan pour le contrôle et la prévention des maladies ont également participé à ces travaux, coordonnés par le groupe ARCOS (Computer Architecture, Communications and Systems) de l’UC3M. EFEfuturo