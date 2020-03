Un revendeur nie avoir offert des masques offerts par Taiwan

Après qu’une plainte concernant la commercialisation présumée des masques récemment donnés par Taïwan au gouvernement nicaraguayen soit devenue virale sur les réseaux sociaux, la page Facebook où la vente a été annoncée a été supprimée; cependant, l’entreprise continue de fonctionner sur une base mobile.

LA PRESSE a appelé le numéro de téléphone qui figurait dans la publication susmentionnée et une personne, après avoir confirmé la vente du masque, a affirmé que la plainte d’avoir été donnée par les Taïwanais était le produit d’un malentendu et cite à titre d’exemple que seulement le samedi 21 En mars, ils ont vendu 50 000 unités et le don de Taiwan n’était que de 29 400.

“Nous sommes revendeurs des distributeurs”, a expliqué la personne, qui s’est retirée de faire partie de Chereques Nicaragua, qui est la page où la vente a été annoncée. «Les chèques étaient des revendeurs et ils ont mis mon numéro et le coup de pied a été mis en place, mais cela n’a rien à voir avec China Taiwan. Les gens l’ont mal interprété “, a-t-il dit.

La semaine dernière, l’ambassadeur de Taïwan au Nicaragua, Jaime Wu, est apparu, effectuant la livraison officielle des masques aux autorités du ministère de la Santé (Minsa) lors de la confirmation des cas du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le pays. Ceux-ci sont jetables, tout comme ceux commercialisés via les appels.

L’annonce a été supprimée

“Masques disponibles en détail et en gros, pour les commandes en gros, contactez-nous directement pour un devis”, a lu une partie de l’annonce qui a été placée sur la page Facebook de Chereques Nicaragua, garantissant qu’ils avaient un inventaire supérieur de 450 000 unités.

Malgré le fait que la plainte soit devenue virale, aucune autorité de Minsa n’a clarifié la situation. Personne ne fait référence à ce sujet qui ces derniers jours a été commenté sur différents réseaux sociaux. En revanche, la personne avec qui ce moyen de communication a communiqué pour parler des masques, a déclaré qu’il était une personne physique, vouée au commerce et que ses ventes le faisaient dans l’ordre.

Si l’achat de ces masques est en gros, chacun coûte 17 cordobas. Ce prix a quintuplé avec celui qui était cité dans les pharmacies avant qu’elles ne le soient, car chaque pièce est sortie pour environ trois cordobas. Mais malgré l’augmentation effroyable de ce produit sanitaire, le ministère du Développement, de l’Industrie et du Commerce (Mific) prend des mesures ou décide.