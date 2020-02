Les Eagles of America, leaders du classement, recevront ce samedi Necaxa, onzième du classement, forcé de s’imposer pour continuer dans l’un des matches les plus attendus de la huitième journée de la Clausura mexicaine.

L’Amérique a cinq victoires, un nul, une défaite et 16 points, une au dessus du Lion, deuxième place, et deux de plus que l’UNAM Pumas de l’entraîneur espagnol Míchel, placé au troisième siège.