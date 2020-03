Un sociologue connu pour parcourir presque tous les pâtés de maisons de New York est décédé des suites d’un coronavirus

La police et les infirmières infectées par 6:29

(.) – William Helmreich, un sociologue de premier plan peut-être mieux connu pour avoir parcouru presque tous les pâtés de maisons de New York, est décédé samedi matin du coronavirus, a déclaré sa famille.

Il avait 74 ans.

Helmreich a écrit près de 20 livres, dont “The New York Nobody Knows: Walking 6,000 Miles in the City”, qui relate ses promenades à travers la ville en parlant et en apprenant sur ses habitants. .

Helmreich, né en Suisse de survivants de l’Holocauste, a émigré à New York alors qu’il était bébé et a fini par devenir professeur de sociologie au City College de New York.

“Le professeur Helmreich était une véritable institution du City College, un homme avec une curiosité inquiète pour les gens autour de lui, un chercheur incessant et un conteur passionné”, a déclaré le président du CCNY, Vincent Boudreau, dans un communiqué à .. .

Helmreich était fier d’avoir parcouru «virtuellement» chaque pâté de maisons de la ville, gagnant ainsi une vue complète de la vie quotidienne.

“Je pensais que tout le monde avait une histoire à raconter”, a déclaré Jeffrey Helmreich à propos de son père. «Chaque endroit et chaque personne était intéressant pour mon père. Et chaque personne s’est sentie intéressante en parlant à mon père. “

Helmreich, qui a également écrit des volumes dérivés mettant en évidence chacun des comtés de la ville, travaillait sur la dernière entrée de sa série avant sa mort.

“Il était sur le point de terminer Staten Island”, a déclaré son fils. “Nous devons encore terminer cela.”

Très apprécié à l’académie, Helmreich s’est également délecté de la joie et de la gravité de la vie quotidienne, a déclaré sa famille à ..

“Il était aussi humain qu’un savant. Il s’agissait tellement d’apprendre avec vos pieds, avec votre cœur, avec votre intuition, avec vos tripes », a déclaré Jeffrey Helmreich, professeur à l’Université de Californie à Irvine. “Il a fait son chemin dans le cœur de chacun et l’a révélé au reste d’entre nous.”

Après un test positif pour le coronavirus, les symptômes d’Helmreich semblaient s’améliorer quand il est décédé subitement samedi.

«Nous n’étions pas du tout préparés à cela. Nous n’avons pas dit au revoir. Nous ne pensions pas que nous devions dire au revoir », a déclaré Jeffrey Helmreich.

Sa famille a organisé des funérailles virtuelles, avec peu d’invités. Ils ne pouvaient pas garder shiva – ou pleurer ensemble à la maison – comme le veut la tradition juive.

Les travailleurs des services funéraires portant un équipement de protection individuelle ont porté le cercueil et un bulldozer déversé de la terre sur la tombe, a déclaré Jeffrey Helmreich.

La veuve d’Helmreich et l’un de ses fils étaient présents, à deux mètres de là.

– Anna Sturla a contribué à ce rapport.

