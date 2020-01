Un tapis rouge plein de curiosités dans le Goya | Le style

Le tapis rouge de Prix ​​Goya Il est plein de curiosités et de détails que les caméras ne peuvent pas toujours capturer. A cette occasion, la principale commence par le lieu où se déroule le gala: ni dans un hôtel ni dans un centre de congrès; cette fois, il a été dans un palais des sports, Martín Carpena de Málaga.

Le meilleur et le pire des costumes et des anecdotes du tapis rouge font partie de ce décalogue.

1. La journaliste et présidente de la Television Academy, María Casado, a déclaré qu’elle portait une robe de Sara Montiel que Thais, la fille de l’artiste, lui avait prêté.

2. Carmen Arrufat, la plus jeune actrice nominée pour le Goya, a opté pour un maquillage inspiré de la série “Euphoria”, mais n’était pas la seule, Maribel Verdú Il l’a fait aussi. 3. Bijoux Bárcena Il a été choisi par de nombreuses actrices pour habiller leur “look” avec des motifs art déco. Ángela Molina est allée plus loin et a porté des boucles d’oreilles en or de la fin du XIXe siècle, en plus d’une bague des années 40, en or brillant et rubis.

4. Nieves Álvarez il portait des bijoux spectaculaires du musée Bulgari qui appartenait à l’actrice italienne Gina Lollobrigida.

3. Les gants que portait Belen Rueda, complétant le ton avec la robe vert aigue-marine de Benjamin Friman, étaient en cuir, perforé et peint à la main, avec une garniture à 42 boutons le long de chaque gant.

4. L’actrice Pilar Ordónez défilé sur le tapis rouge avec une robe de Agatha Ruiz de la Prada sur lequel il portait une feuille avec un code QR avec son nom et son site Internet.

5. Nadia de Santiago, l’une des protagonistes de “Les filles du câble”, n’a pas réussi avec sa robe lingerie corsage lilas, pas appropriée pour l’occasion.

6. Benedicta Sánchez C’est en soi une curiosité de remporter le prix de la meilleure révélation d’actrice, à 84 ans, pour “What burns”. – Il a choisi un ensemble d’Adolfo Domínguez qui combinait un vêtement de ses archives historiques de 30 ans, avec lequel la marque revendique la valeur de l’intemporalité et de la consommation responsable, avec des compléments de sa collection printemps été 2020.

7. La robe conçue par Alicia Rueda pour Toni Acosta Il se démarque par sa broderie sur toutes les coutures et profils avec 448 perles cousues à la main.

8. Ester Expósito, l’une des jeunes actrices de la série “Elite”, s’appuyait sur un design de la firme italienne Twinset dont la préparation a nécessité plus de 100 heures de travail.

9. La subtilité et le savoir-faire des vestes pour hommes passent parfois inaperçus. Lander Urquijo Il a fait un travail artisanal sur les revers rétro avec passementerie et sur les poches vives des poches smoking de Gomez heureux.

10. Le pianiste britannique James Rhodes Il n’a pas caché sa passion pour le football, en particulier pour le Betis, et portait une épinglette du club sévillan.

Par Immaculate Tapia