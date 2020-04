Un thérapeute respiratoire avec coronavirus a donné naissance à sa fille alors qu’elle était dans un coma induit

Grossesses en temps de coronavirus 2:59

(.) – Angela Primachenko avait 27 ans, 34 semaines de grossesse et quelques jours de lutte contre le coronavirus lorsqu’elle a décidé, avec les conseils de ses médecins, d’entrer dans un coma d’origine médicale. Le jour où elle s’est réveillée, son ventre était plat et son bébé avait 5 jours.

“C’était émotionnellement incroyable”, a déclaré la femme à .. “C’était fou d’essayer de comprendre ce qui s’est passé au cours des 10 derniers jours, d’avoir à reconstruire votre vie”, a-t-il ajouté.

Primachenko vit à Washington, un État qui a reçu beaucoup d’attention à mesure que l’épidémie de Covid-19 augmente aux États-Unis. Là, le premier cas de coronavirus dans le pays a été confirmé le 21 janvier et où s’est produit le premier décès lié au virus aux États-Unis. C’est aussi l’endroit où une maison de soins infirmiers a enregistré des dizaines de décès au début de la pandémie.

Primachenko vit loin au sud de l’endroit où tous ces cas se sont développés, juste à la frontière sud de l’État: à Vancouver, une banlieue de Portland, en Oregon.

Comme beaucoup de ceux qui ont contracté le coronavirus, leurs symptômes ont commencé par une toux qui a dégénéré en une fièvre qui n’a pas disparu, a-t-elle rappelé.

Primachenko, une inhalothérapeute au Legacy Salmon Creek Medical Center, n’avait pas été au travail et ne sait pas comment elle a été infectée par covid-19.

“Elle connaissait le risque”, a expliqué Oksana Luiten, sa sœur jumelle. “Il a pris toutes les précautions”, a-t-il ajouté.

La famille de Primachenko l’a encouragée à se faire tester, et dans les deux jours où elle a attendu le résultat, son état s’est progressivement aggravé.

C’était positif.

“En tant qu’inhalothérapeute – je suis juste humaine, je suppose – je savais que je ne pouvais pas continuer à respirer comme je le faisais et à survivre”, a-t-elle déclaré.

Le 26 mars, Primachenko est entrée dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital où elle travaille, a déclaré sa sœur. Trois jours plus tard, ils l’ont mise sous respirateur artificiel, la même machine avec laquelle elle aide les médecins dans leur travail.

“Quand vous êtes si malade, vous vous battez pour votre vie”, a déclaré Primachenko. «Ma concentration n’était pas sur la peur; juste pour m’en remettre “, a-t-il ajouté.

Regardez l’attaque Covid-19 sur les poumons en 3D 1:16

Alors que Primachenko était dans un état comateux dans une chambre d’hôpital, son équipe médicale a eu une réunion de plusieurs heures pour décider comment gérer ses soins et sa grossesse. Selon sa sœur, ses médecins ont suggéré de provoquer le travail pour donner à ses poumons plus d’espace et à son corps plus de nutriments.

Le mari de Primachenko, David, a autorisé les médecins et une fille en bonne santé est née le 1er avril, a déclaré Primachenko. David l’a appelée Ava, un nom que sa femme savait qu’il aimait et qu’ils ont appris plus tard, en ligne, signifie “souffle de vie”.

Quelques jours plus tard, le coronavirus maîtrisait toujours Angela Primachenko, et elle a continué de s’affaiblir physiquement le 5 avril.

“Nous avions en fait peur de perdre notre sœur ce jour-là”, a reconnu Luiten. Les jumeaux sont deux des 10 frères.

Le coronavirus affecte-t-il la grossesse? 0:37

Mais le lendemain, Primachenko s’est retournée, a fait retirer sa respiration artificielle et a quitté l’unité de soins intensifs. Alors que son lit coulait dans le couloir, le personnel médical a applaudi et a crié, comme une vidéo qu’elle a publiée sur les réseaux sociaux. Derrière un masque blanc, il sourit.

Maintenant à la maison, Primachenko a pu embrasser son mari et voir son autre fille de 11 mois, Emily, tout en portant un masque. Mais Ava est toujours dans l’unité de soins intensifs néonatals, et Primachenko ne peut pas la connaître jusqu’à ce qu’elle teste négatif pour le coronavirus.

“Je veux juste la tenir, la serrer dans mes bras et l’aimer et rattraper son retard sur les premières semaines qui me manquent”, a déclaré Primachenko, qui a également raconté son histoire à l’affilié de ., KPTV.

Jusque-là, la mère compte sur la foi de sa famille, ainsi que sur les prières qu’elle a reçues de personnes qu’elle connaît – et de nombreuses autres – pour l’aider à traverser cette étape de la vie.

“Je pense que grâce à la communauté, aux gens et à tous ceux qui ont cru en moi”, a-t-elle dit, “Dieu a fait un miracle pour moi et mon bébé pour être en bonne santé au milieu de tout cela.”

.