CÓRDOBA, Veracruz – Covid est né au Mexique il y a 11 jours. Mais ce n’est pas une maladie, en fait, c’est très loin d’en être une.

Covid est un mignon spécimen de tigre du Bengale né dans un zoo privé dédié à la soustraction d’animaux de cirque et de collections privées exotiques.

Sa mère est une tigresse de huit ans qui a ensuite été sauvée et opérée pour une blessure à la hanche.

Le père de Covid, six ans, est venu au zoo après s’être cassé le nez en mordant dans un vase dans la maison familiale où il vivait, a déclaré le propriétaire du zoo Gonzalo Rodríguez.

Le propriétaire du zoo a déclaré que c’est sa fille qui a nommé le tigre du nom de l’épidémie mondiale de coronavirus qui affecte le monde, et a tué quelque 20 834 personnes et infecté plus de 462 684, à la fin de cette Jeudi.

Des experts médicaux dans le domaine donnent leurs recommandations face à la menace du coronavirus.

Rodríguez a déclaré dans un appel téléphonique que Covid est venu au monde le 14 mars et fait partie de la nouvelle génération de chats nés dans le refuge qui opère depuis plus de deux décennies dans l’État de Veracruz.

.