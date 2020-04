Un tigre d’un zoo de New York teste positif pour le coronavirus

Un tigre du Tiger Mountain Zoo, dans la ville du Bronx, à New York, a été testé positif pour le coronavirus, a rapporté dimanche la Wildlife Conservation Society (WCS) du zoo dans un communiqué. .

“Nous examinons le félin par mesure de précaution et nous veillerons à ce que toutes les connaissances que nous apprenons sur COVID-19 contribuent à notre compréhension continue de ce nouveau coronavirus”, a déclaré WCS.

Lire aussi: Le Honduras cherche des terres pour des fosses communes avant COVID-19

C’est un tigre malais de quatre ans nommé Nadia, qui a présenté des symptômes le 27 mars.

Selon WCS, en plus de Nadia, trois tigres africains et trois lions “ont développé une toux sèche et tous devraient se rétablir”.

Lire aussi: Le pape François bénit les paumes pour le dimanche des Rameaux dans une basilique Saint-Pierre presque vide

Bien que les cas dans lesquels les humains ont contracté le virus par le biais d’un animal ne soient pas connus, depuis le 16 mars, le WCS a fermé les portes du zoo, comme mesure de prévention pour Covid-19.

L’infection de Nadia devient le premier cas d’un animal atteint d’un coronavirus aux États-Unis.