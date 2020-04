Un tournant dans la lutte contre le cancer

La lutte contre le cancer est dans une situation qui peut sembler contradictoire. Il augmente la survie moyenne des patients (plus de 55% chez l’homme et 61% chez la femme) grâce aux connaissances médicales, aux traitements innovants et aux avancées pharmacologiques. Mais, dans le même temps, l’incidence de la maladie augmente en raison du vieillissement de la population et des modes de vie malsains, de telle sorte qu’à l’heure actuelle, 18 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués dans le monde chaque année, un chiffre qui pourrait augmenter. à 30 millions en 2040. Et en Espagne, on estime que cette année 277 394 nouveaux cancers seront diagnostiqués. Compte tenu de cela, il existe deux recettes de base: plus de recherche et une meilleure prévention.

Une radiographie réaliste qui n’a pas empêché les participants à la table ronde Réimaginer le cancer, tenue mardi dernier à Barcelone et organisée en collaboration avec Novartis, pour conclure que la situation actuelle est bien meilleure qu’il y a une décennie et que les perspectives sont optimistes en raison de la convergence de toute une série de technologies, d’approches et d’approches thérapeutiques. Ainsi, un tournant est visible à l’horizon, à partir duquel les bases ont déjà commencé à être posées, même s’il reste des défis à relever.

Des visions multiples

José Ángel García Sáenz, oncologue médical responsable de l’unité du cancer du sein de l’hôpital Clinico San Carlos; Antonio Pérez-Martínez, chef du service d’hémato-oncologie pédiatrique à l’hôpital universitaire de La Paz; Jordi Martínez, directeur de l’innovation et de la transformation numérique du Parc de Salut Mar à Barcelone; Àngela Sánchez, directrice générale de l’Association espagnole contre le cancer-Catalogne contre le cancer; et José Marcilla, PDG de Novartis Oncology. Une large représentation de spécialistes qui ont expliqué les grands objectifs du moment, tout en exigeant la mise à jour du Plan National contre le Cancer, qui date de 2009.

L’objectif est de guérir de plus en plus de cancers, de pouvoir être complètement et sinon de parvenir à leur chronification. Sans oublier un autre paramètre affirmé par Àngela Sánchez: “le niveau de bien-être et la qualité de vie du patient“Les avancées prédisent un avenir plein d’espoir, même si nous devons également apprendre à gérer ce nouveau modèle dans lequel de nouveaux profils de spécialistes apparaîtront.”Nous avons besoin d’une intelligence collective, nous ne pouvons pas être excellents en tout, mais plutôt favoriser la coopération“a commenté le Dr García Sáenz.”Il faut concentrer les ressources et travailler en réseau, un concept qui nous est déjà imposé depuis l’Europe“a accepté le Dr Pérez-Martínez, tandis que Marcilla a réaffirmé que”nous devons travailler sous différents angles et perspectives à travers la création d’écosystèmes, et non d’égosystèmes“Le Dr Jordi Martínez a ajouté une nuance:”Les soins aux patients doivent être compris comme un réseau de prestation, bien qu’il y aura une technologie qui devra être concentrée et une autre qui devra être distribuée“

Changement qualitatif

L’oncologie actuelle travaille déjà avec des méthodes innovantes qui ont permis un changement qualitatif dans l’approche du cancer. L’un d’eux est ce qu’on appelle la médecine de précision, comme l’explique le Dr García Sáenz, spécialiste du cancer du sein: “Nous étudions de plus en plus au niveau moléculaire et non par l’organe où la tumeur se développe. Cela va produire un saut de qualité, car nous commençons des essais cliniques à plusieurs cohortes basés sur des médicaments qui sont dirigés vers une certaine voie moléculaire, c’est-à-dire vers une altération ou une mutation qui peut être universelle dans de nombreux cas, au-delà de l’emplacement de la tumeur d’origine“

De même, une autre révolution qui s’est produite a été la prise en compte du système immunitaire en tant qu’allié pour la guérison du cancer grâce à des thérapies telles que CAR-T, qui permettent de retirer les cellules du patient et de les reprogrammer à l’extérieur du corps pour combattre les cellules cancéreuses. “Nous avons appris comment obtenir des cellules du patient ou de donneurs sains, les séparer, les manipuler, les activer et les utiliser comme médicaments vivants. Cela semblait être un rêve, mais l’immunothérapie est déjà une réalité et maintenant nous allons essayer d’exporter des tumeurs plus complexes“a déclaré le Dr Pérez-Martínez, spécialiste du cancer infantile, qui a une incidence de 0,5% en Espagne, mais qui est la principale cause de décès chez les enfants des suites d’une maladie.

En tant que responsable de la transformation numérique à l’Hôpital del Mar, le Dr Martínez a résumé quelles sont les technologies qui permettent de faire face à un bond exponentiel et de le rendre optimiste pour l’avenir: “La capacité de calcul pour résoudre plus rapidement des problèmes complexes; l’intelligence collective sans barrières qu’Internet nous fournit; et analyse massive des données pour explorer de nouvelles cibles et approches thérapeutiques“Oui, il a ajouté que bien que l’environnement informatique soit intégré naturellement dans les hôpitaux et qu’une technologie adéquate soit disponible”,il y a encore un long chemin à parcourir, en particulier lorsqu’il s’agit d’obtenir des résultats fiables et précieux avec les mégadonnées“

De nouveaux objectifs

Trois expériences qui illustrent le contexte de la transformation exponentielle en cours grâce à l’innovation et à la technologie. “Nous approfondissons la recherche basée sur la génomique fonctionnelle, sur les molécules, sur les mutations, ce qui nous permet de rêver de nouvelles cibles thérapeutiques et de nouvelles plateformes technologiques. Tout cela combiné à la révolution technologique du big data et de l’intelligence artificielle, qui accélèrent le processus.“a déclaré José Marcilla, qui a noté que Novartis concentre ses efforts sur quatre plates-formes de recherche perturbatrices: immuno-oncologie, thérapies ciblées, radioligands (substances radioactives utilisées dans le diagnostic et le traitement) et thérapies géniques et cellulaires.

Cependant, la vision du patient et de ses familles manquait, et cela a été apporté par Àngela Sánchez qui, en plus, a profité de l’occasion pour se rappeler qu’il y a d’autres travaux à faire, moins technologiques mais tout aussi importants. “Nous avons un défi à relever, comme des besoins non cliniques. Nous ne devons pas oublier que le cancer est une maladie sociale, émotionnelle et transcendantale, ce qui rend chaque personne unique en matière de traitement. C’est pourquoi il est nécessaire de créer un nouveau modèle de soins dans lequel la personne est le protagoniste, sans vision paternaliste, recevant les informations afin de pouvoir les assimiler, avec une attention psychologique et des décisions partagées“, a expliqué le directeur de l’AECC-Catalunya. Il a également revendiqué plus d’équité dans l’accès au dépistage (“le cancer comprend également les cours“), les politiques de santé qui s’attaquent à la maladie dans sa complexité et ses campagnes de prévention à impact réel

La prochaine décennie

Avec les bases de l’avenir posées, il est plus facile d’imaginer – ou de réinventer – comment les traitements contre le cancer évolueront au cours de la prochaine décennie. Ainsi, pour conclure la table ronde, les cinq participants ont apporté leur vision de l’avenir, répondant à la question de l’état de la lutte contre le cancer en 2030? Pour le Dr José Ángel Sáenz, ils seront atteints “chronifier les tumeurs qui ne sont pas guérissables maintenant grâce à l’innovation et à l’oncologie moléculaire, ce qui nous permettra de suivre le traitement en temps réel“Pour sa part, le Dr Antonio Pérez-Martínez a fait remarquer que l’enquête sera la clé pour passer du statut actuel à l’enregistrement honorifique.”Je crois que dans dix ans, et ce ne sera pas si long, nous arriverons à ce qu’un certain type de cancer infantile soit guérissable et nous comprendrons également mieux ses causes génétiques pour le diagnostiquer tôt. Mais n’oublions pas que nous parlons de l’Occident, et plus de 80% des cas surviennent dans des pays qui n’ont pas accès à un traitement.“

Le docteur Jordi Martínez a prévu “de nouvelles plateformes de données qui permettent une recherche meilleure et plus rapide, des outils de diagnostic avancés grâce aux données, une meilleure prévention grâce aux éléments prédictifs et un traitement plus personnalisé et de proximité, grâce à la technologie“José Marcilla a souligné”de nouvelles cibles thérapeutiques et le décodage de nouveaux mécanismes moléculaires pour pouvoir guérir de nombreux cancers, ainsi que la possibilité pour tous les patients d’accéder au meilleur traitement possible“Et Àngela Sánchez, enfin, a souhaité que cela soit possible d’ici 2030”consacrer davantage de ressources à la détection précoce, entreprendre des politiques de promotion de la santé plus efficaces et cohérentes et garantir un accès équitable au traitement pour tous les cancersUn avenir qui éveille l’optimisme, mais qui exige que maintenant, dans le présent, tout le monde se mette au travail.

LES AVIS

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA SANZ. Chef de l’Unité du cancer du sein Hospital Clinico San Carlos

“La recherche au niveau moléculaire et non sur l’organe d’origine de la tumeur est un saut de qualité”

ÁNGELA SÁNCHEZ. Directeur général de l’AECC Catalunya contra el Càncer

“Des politiques de santé sont nécessaires pour lutter contre le cancer dans toute sa complexité et sa diversité”

ANTONIO PÉREZ MARTÍNEZ. Responsable du CHU pédiatrique d’hémato-oncologie de La Paz

“Nous avons appris à obtenir et à utiliser les propres cellules du patient comme médicament vivant”

JORDI MARTÍNEZ. Directeur de l’innovation et de la transformation numérique du Parc de Salut Mar

“La technologie nous permettra également d’offrir un traitement plus personnalisé et plus proche du patient”

JOSÉ MARCILLA. PDG de Novartis Oncology

“L’approche de la maladie se transforme grâce à la révolution biomédicale et numérique”

