Un travailleur d’aéroport teste positif pour le virus du cône – Telemundo Miami (51)

Un agent de l’aéroport TSA

Orlando International testé positif pour le coronavirus sur

samedi soir.

Dans un communiqué de presse,

le porte-parole de l’aéroport a indiqué que l’officier de la TSA reçoit

soins médicaux.

Le porte-parole a affirmé que

tous les employés de la TSA de l’aéroport qui ont eu des contacts avec le fonctionnaire

au cours des 15 derniers jours, elle a été mise en quarantaine chez elle en tant que mesure de

prudence.

Points de contrôle

de l’aéroport restent ouverts et l’agence travaille en collaboration avec

le Centre de contrôle et de prévention des maladies, ainsi que le Département de

Orange County Health, pour surveiller la situation ainsi que la santé et

la sécurité des employés et du public voyageur, selon le communiqué de presse.

.